19 Mart 2026 Perşembe
İSKİ açıkladı: 19 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Mart İstanbul baraj doluluk oranı ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 19 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

19 Mart GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını duyuruldu. İstanbulluların merakla beklediği güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 46,03 olarak tespit edildi

Ömerli Barajı: %67.45

Darlık Barajı: %60,94

Elmalı Barajı: %85.22

Terkos Barajı: %29,41

Alibey Barajı: %34,44

Büyükçekmece Barajı: %34,54

Sazlıdere Barajı: %29,6

Istrancalar Barajı: %31.45

Kazandere Barajı: %54.25

Pabuçdere Barajı: %29,14

