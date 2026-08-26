İş vaadiyle getirip rehin aldılar: 14 kadın kurtarıldı: Operasyonun detayları ajandada

Ekiplerin yaptığı izleme ve gözetleme çalışmalarında, eve çok sayıda yabancı uyruklu kadının giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Ayrıca sanal medya platformlarında yapılan canlı yayınlar aracılığıyla, yine çalışma ve oturum izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin belirlenen iletişim kanallarına yönlendirildiği belirlendi.