"İyi bir bölüm" tanımı son 30 yılda sanayiden hizmete, hizmetten dijitale ve son olarak dijitalden yapay zekâ çağına geçilerek üçüncü büyük dönüşümünü yaşıyor. Küresel araştırmalar, 2030 yılında iş dünyasındaki çalışanların yüzde 44’ünün tamamen farklı becerilere ihtiyaç duyacağını ortaya koyuyor.
İş bulmaya devam edecekler: Yapay zekaya dirençli meslekler belli oldu
WEF, OECD ve McKinsey raporları, yapay zekânın 2030’a kadar 83 milyon işi dönüştüreceğini ve yeni uzmanlıklar yaratacağını gösteriyor. Türkiye’nin istihdam hedefleri ile üniversitelerin yapay zekâya direnç haritası, geleceğin meslek seçimi için kritik veriler sunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bugün lisede okuyan bir öğrencinin 2030’da iş hayatına atılacağı göz önüne alındığında, eğitim ve meslek tercihlerinin veriye dayalı yapılması kritik önem taşıyor.Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 803 büyük şirketin katılımıyla hazırladığı Future of Jobs Report 2024 çalışmasına göre, 2030’a kadar dünya genelinde 83 milyon iş pozisyonu ortadan kalkacak.
Veri girişi, basit muhasebe, çağrı merkezi ve kasiyerlik gibi rutin işler bu kayıptan en çok etkilenecek alanlar arasında başı çekiyor. Diğer taraftan yapay zekâ mühendisliği, sürdürülebilirlik uzmanlığı ve dijital içerik yöneticiliği gibi yenilikçi alanlarda 69 milyon yeni iş yaratılacak.
Küresel ölçekte net 14 milyonluk bir istihdam kaybı yaşansa da yeni işlerin niteliği tamamen değişiyor. Bu durum, mevcut çalışanların ve yeni mezunların kendilerini yenilemesini (reskilling) zorunlu kılıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İŞKUR’un yıllık verileri, Türkiye’de 2024-2030 dönemi arasında en hızlı büyüyecek alanların yazılım/AI, yenilenebilir enerji ve sağlık teknolojileri olacağını gösteriyor. Yapay zekâ meslekleri tamamen yok etmek yerine tekrarlayan ve kalıba dayalı süreçlerini üstleniyor:
Çağrı Merkezi Operatörlüğü: Türkiye’de 80 binden fazla çalışanı bulunan sektörde yapay zekâ sohbet botlarının 2027’ye kadar personel ihtiyacını yarı yarıya düşüreceği tahmin ediliyor.
Basit Muhasebe / SMMM Kalfalığı: Defter tutma, fatura işleme ve raporlama gibi işlerin otomasyona geçmesiyle mali müşavirler danışmanlık rolüne evriliyor.
Bankacılık Operasyonu: Şube işlevlerinin yüzde 60'ının dijitalleşmesi nedeniyle geleneksel bankacılık kadroları daralmaya devam ediyor.
Çeviri ve Grafik Tasarım: Standart metin çevirileri ile sosyal medya görselleri Canva ve AI araçlarına devredilirken; edebi çeviri ve stratejik tasarım insan işi olmaya devam ediyor.
Veri Girişi / Dokümantasyon: Resmi kurumlar dahil pek çok sektörde küçülme eğiliminde.
Yargı, yaratıcılık, empati ve ilişki yönetimi gerektiren iş kolları yapay zekâ ile entegre olarak güç kazanıyor:
Sağlık Hizmetleri: Uzman doktorların teşhis süreçleri AI ile desteklense de karar doktora ait. Psikolog ve fizyoterapist gibi empati ve temas gerektiren uzmanlıklar değerini koruyor.
Hukuk ve Mühendislik: Genel hukuk araştırmalarını yapay zekâ üstlense de dava stratejisi, savunma ve müzakere insan uzmanlığı gerektiriyor. Mühendislikte ise rutin hesaplar otomasyona devredilirken sistem tasarımı ve yaratıcı problem çözme öne çıkıyor.
Eğitim: Öğretmenlikte bilgi aktarımından ziyade rehberlik ve koçluk işlevi önem kazanıyor.
Üst Seviye Yazılım ve Yaratıcı Sektörler: Kod yazımını AI üstlense de mimari, güvenlik ve kullanıcı deneyimi insan kararında kalıyor. Yönetmen ve yazarlar ise vizyon üretmeye devam ediyor.
Birkaç yıl önce var olmayan, günümüzde ise yüksek gelir imkânı sunan yeni uzmanlık alanları şunlar:
Yapay Zekâ Mühendisi (AI Engineer): Türkiye'de 2024'te 5 bin olan ilan sayısının 2027'de 50 bini aşması bekleniyor.
Prompt Engineer: AI sistemlerine doğru talimat verme uzmanı.
AI Etik Uzmanı: Hukuk, felsefe ve teknoloji kesişiminde denetim sağlayan uzmanlık.
Sürdürülebilirlik Uzmanı: AB Yeşil Mutabakatı ile zorunlu hale gelen ESG ve karbon ayak izi yönetimi.
Diğer Alanlar: Sağlık Verisi Bilimcisi, Robotik Üretim Uzmanı, Sanal Gerçeklik (VR/AR) Tasarımcısı ve Dijital Sağlık Koçu.
Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı çerçevesinde öncelikli sektörleri; yıllık yüzde 15'ten fazla büyüyen Savunma Sanayii, güneş ve rüzgâr yatırımlarıyla Yenilenebilir Enerji, dünya ilk 10'undaki Sağlık Turizmi, 2030'da 25 milyar dolar ihracat hedefleyen Yazılım Sektörü, Akıllı Tarım (Agritech) ile Lojistik ve Tedarik Zinciri olarak sıralanıyor.
YÖK Atlas 2024 verilerine göre mezuniyet sonrası ilk 1 yıl içinde istihdam oranları ve başlangıç maaşları şu şekilde gerçekleşti:
Tıp: Yüzde 94 istihdam (50-65 bin TL ortalama başlangıç maaşı)
Bilgisayar Mühendisliği: Yüzde 91 istihdam (35-50 bin TL başlangıç maaşı)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Yüzde 85 istihdam
Hukuk: Yüzde 72 istihdam (Avukatlık staj zorluğu yüksek, Yüzde 20 işsizlik oranı)
İktisat: Yüzde 68 istihdam
İletişim / Gazetecilik: Yüzde 58 istihdam (Dijital pazarlamaya kayış var)
Sosyoloji: Yüzde 52 istihdam
Bölümlerin yapay zekâya direnci ise şu şekilde:
Yüksek Dirençli: Tıp, diş hekimliği, hemşirelik, klinik psikoloji, erken çocukluk eğitimi, uzman avukatlık, elektrik-elektronik, makine ve çevre mühendisliği.
Orta Dirençli (Dönüşüm Şart): İktisat, işletme, mimarlık, bilgisayar mühendisliği.
Düşük Dirençli: Geleneksel bankacılık, klasik gazetecilik, genel turizm rehberliği ve arşivcilik.
Uzmanlar tek başına diplomanın yeterli olmayacağını, "T-şekilli" yetkinlik profili geliştirmek gerektiğini vurguluyor. İktisat okurken veri analizi, hukuk okurken teknoloji hukuku, tıp okurken sağlık verisi, psikoloji okurken dijital sağlık sertifikaları almak 2030'da büyük avantaj sağlıyor.
Sertifikasyon süreçlerinde Coursera, edX, Khan Academy, Udemy, BTK Akademi ve YouTube gibi platformlar öne çıkıyor. Geçerliliğini koruyacak 6 temel beceri ise şu şekilde sıralanıyor: Akademik seviyede ingilizce (C1), Python tabanlı programlama okuryazarlığı, veri okuryazarlığı (Excel, SQL), eleştirel düşünme, güçlü iletişim ve yeni araçlara hızla adapte olma yeteneği.
Yanlış bölüm seçen öğrenciler için Türkiye'de yatay geçiş, çift anadal, yeniden YKS'ye girme ve yan dal/sertifika imkânları bulunuyor.
Ailelerin "tıp/hukuk" ısrarlarına karşı YÖK Atlas, İŞKUR ve WEF raporları gibi somut veriler üzerinden iletişim kurulması öneriliyor.
(okulsayaci.org)