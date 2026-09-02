İş bulmaya devam edecekler: Yapay zekaya dirençli meslekler belli oldu

Sağlık Hizmetleri: Uzman doktorların teşhis süreçleri AI ile desteklense de karar doktora ait. Psikolog ve fizyoterapist gibi empati ve temas gerektiren uzmanlıklar değerini koruyor.

Hukuk ve Mühendislik: Genel hukuk araştırmalarını yapay zekâ üstlense de dava stratejisi, savunma ve müzakere insan uzmanlığı gerektiriyor. Mühendislikte ise rutin hesaplar otomasyona devredilirken sistem tasarımı ve yaratıcı problem çözme öne çıkıyor.