ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) 8 Eylül 2026 tarihinde ilan ettiği yeni yaptırım paketinin yankıları devam ediyor.
İranlı havayolu şirketi Türkiye'ye uçuşları yasakladı
Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargo kararı sebebiyle İranlı Mahar Air'in Türkiye uçuşları yasaklandı.Kaynak: Haber Merkezi
“Operation Economic Outcast” ismi verilen operasyon doğrultusunda 36 hedef yaptırım listesine alınmış ve İran'ın aktif hava yolu şirketlerinin tamamına kısıtlamalar getirilmişti.
TÜRKİYE’YE UÇUŞLARI YASAKLADI
Söz konusu ambargo kararı neticesinde İranlı Mahan Air'in Türkiye uçuşları yasaklandı. Alınan yasak kararı ilgili tüm şirketlere resmen tebliğ edildi.
Görüşmelerde Mahan Air'in Türkiye uçuşlarının durdurulmasının yanında İran bağlantılı yer hizmetleri, hava kargo ve lojistik faaliyetlerinin ele alınması bekleniyor.
ABD'nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler üzerindeki etkileri de toplantının gündem maddeleri arasında bulunuyor.
PAZARTESİ GÜNÜ BİR ARAYA GELECEKLER
DHMİ Genel Merkezi'nde pazartesi günü yapılacak toplantıda Mahan Air ve İran operasyonlarıyla bağlantılı son gelişmeler değerlendirilecek.
Toplantıda Mahan Air operasyonlarının yanı sıra İran bağlantılı yer hizmetleri, kargo, lojistik ve diğer havacılık faaliyetlerine ilişkin bundan sonraki süreç ele alınacak.