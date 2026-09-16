Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İranlı havayolu şirketi Türkiye'ye uçuşları yasakladı

İranlı havayolu şirketi Türkiye'ye uçuşları yasakladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargo kararı sebebiyle İranlı Mahar Air'in Türkiye uçuşları yasaklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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İranlı havayolu şirketi Türkiye'ye uçuşları yasakladı - Resim: 1

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) 8 Eylül 2026 tarihinde ilan ettiği yeni yaptırım paketinin yankıları devam ediyor.

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İranlı havayolu şirketi Türkiye'ye uçuşları yasakladı - Resim: 2

“Operation Economic Outcast” ismi verilen operasyon doğrultusunda 36 hedef yaptırım listesine alınmış ve İran'ın aktif hava yolu şirketlerinin tamamına kısıtlamalar getirilmişti.

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İranlı havayolu şirketi Türkiye'ye uçuşları yasakladı - Resim: 3

TÜRKİYE’YE UÇUŞLARI YASAKLADI

Söz konusu ambargo kararı neticesinde İranlı Mahan Air'in Türkiye uçuşları yasaklandı. Alınan yasak kararı ilgili tüm şirketlere resmen tebliğ edildi.

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İranlı havayolu şirketi Türkiye'ye uçuşları yasakladı - Resim: 4

Görüşmelerde Mahan Air'in Türkiye uçuşlarının durdurulmasının yanında İran bağlantılı yer hizmetleri, hava kargo ve lojistik faaliyetlerinin ele alınması bekleniyor.

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İranlı havayolu şirketi Türkiye'ye uçuşları yasakladı - Resim: 5

ABD'nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler üzerindeki etkileri de toplantının gündem maddeleri arasında bulunuyor.

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İranlı havayolu şirketi Türkiye'ye uçuşları yasakladı - Resim: 6

PAZARTESİ GÜNÜ BİR ARAYA GELECEKLER

DHMİ Genel Merkezi'nde pazartesi günü yapılacak toplantıda Mahan Air ve İran operasyonlarıyla bağlantılı son gelişmeler değerlendirilecek.

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İranlı havayolu şirketi Türkiye'ye uçuşları yasakladı - Resim: 7

Toplantıda Mahan Air operasyonlarının yanı sıra İran bağlantılı yer hizmetleri, kargo, lojistik ve diğer havacılık faaliyetlerine ilişkin bundan sonraki süreç ele alınacak.

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