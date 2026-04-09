Bloomberg’in haberine göre Apple, gelecek yılın başlarında güncellenmiş bir iPhone Air modeli ve daha düşük fiyatlı bir iPhone 18e’yi piyasaya sürmeyi planlıyor.
iPhone 18 serisi modellerin yeni çıkış tarihi belli oldu: Apple takvimi
Apple, iPhone lansman takvimini güncelliyor. Şirket, iPhone 18e, iPhone 18 ve güncellenmiş iPhone Air 2’yi 2027 baharında birlikte tanıtmayı planlıyor. Yeni Air modelinin daha büyük batarya, çift arka kamera ve geliştirilmiş soğutma sistemiyle gelmesi bekleniyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bu hafta yayımlanan bir raporda, Apple’ın iki cihazı da 2027 baharında, standart iPhone 18 ile birlikte tanıtmayı planladığı görüldü. Eğer bu gerçekleşirse Apple’ın üç cihazı muhtemelen gelecek yıl mart veya nisan ayında duyurması bekleniyor. Tanıtımın canlı yayınlanan bir etkinlikle yapılıp yapılmayacağı ise henüz net değil.
iPhone 16e ve iPhone 17e modellerinin sırasıyla 2025 ve 2026 yıllarının ilk çeyreğinde tanıtıldığı düşünüldüğünde, iPhone 18e’nin de gelecek yılın ilk çeyreğinde gelmesi sürpriz değil. Ancak yeni bir iPhone Air modelinin ve standart iPhone 18’in aynı zamanda tanıtılacak olması dikkat çekiyor.
Mevcut iPhone Air ve standart iPhone 17 modeli geçen yıl eylül ayında tanıtılmıştı. Ancak birçok rapor, Apple’ın bundan sonra daha bölünmüş bir lansman takvimine geçeceğini ve farklı iPhone modellerinin bahar ve sonbahar dönemlerinde ayrı ayrı tanıtılacağını gösteriyor.
Yeni iPhone modellerinin beklenen lansman takvimi şu şekilde:
Eylül 2026:
iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve “iPhone Ultra”
Mart 2027:
iPhone 18e, iPhone 18 ve iPhone Air 2
Apple’ın bu bölünmüş lansman planı aylardır gündemde olduğu için tamamen yeni bir bilgi değil. Ancak iPhone Air 2’nin tam olarak ne zaman çıkacağı konusunda farklı iddialar vardı ve Bloomberg’in verdiği 2027 baharı takvimi bu konuda daha net bir çerçeve sunuyor.
iPhone 18e ve iPhone 18 modellerinin büyük ihtimalle A20 çipiyle gelmesi ve bunun dışında sınırlı sayıda yenilik sunması bekleniyor. Buna karşılık yeni iPhone Air modelinin A20 çipine ek olarak ikinci bir arka kamera, daha büyük bir batarya ve iPhone 17 Pro’da kullanılan buhar odası soğutma sistemine sahip olacağı konuşuluyor.
Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’daki bir sızıntı kaynağına göre Apple, mevcut iPhone Air modelinin satışları iPhone 17 ve iPhone 17 Pro’ya kıyasla düşük kalmış olsa da ileride bir iPhone Air 3 modeli de piyasaya sürmeyi planlıyor.