İnternette 6 ay araştırdı: Köyünde imkânsızı başardı

Lavanta yetiştiriciliğinin büyük emek istediğini belirten Selvi, "2020 yılında emekli olduktan sonra kendimi boşlukta hissettim. 2021 yılında köyümüze gelip evimizi yaptık. İnternette araştırma yaparken lavantaları gördüm ve 6 ay boyunca üzerinde çalıştım. 2023 yılında ekimini yaptım, 3 yıl sonra lavantalarımız yetişti. Şu anda çok yoğun bir talep var ve ziyaretçilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Lavanta yetiştirmek zordur çünkü rekabeti sevmeyen bir bitkidir. Otla mücadele çok önemli. Bu sene çok yağmur yağdı, arazide yaklaşık bin tane lavanta var ve ben bunların diplerini tek tek elimle temizledim. Henüz hasat zamanı gelmedi" diye konuştu.