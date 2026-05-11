Instagram çoğu kişi için fotoğraf, Reels ve mesajlaşmadan ibaret görünüyor. Ama uygulamanın içinde fark edilmeyen bazı araçlar var. Bu gizli kalan seçenekler, can sıkıcı içerikleri azaltabiliyor, Instagram’ı paylaşım yapmadan bir fotoğraf düzenleyiciye çevirebiliyor ve algoritmayı baştan kurabiliyor. Kısacası Instagram, düşündüğünden daha fazla kontrol sunuyor.
Instagram’ın gizli menüsü ortaya çıktı: Algoritmayı baştan kuruyor
Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram’ın çok az kişinin bildiği gizli menüsü ortaya çıktı. Söz konusu menü algoritmanın baştan kurulmasını sağlarken kullanıcıların kontrol mekanizmasını güçlendiriyor.
RAHATSIZ EDEN İÇERİKLERİ KENDİ KURALLARINLA ENGELLE
Chip’te yer alan habere göre, sosyal medyada istemediğin yorumlar, mesajlar ya da rahatsız edici kelimelerle karşılaşmak kolay. Instagram bunun için gizli ama işe yarayan bir filtre sunuyor.
Profiline gir, sağ üstteki üç çizgiye dokun ve “Ayarlar ve hareketler” bölümünü aç. Buradan “Başkalarının seninle nasıl etkileşim kurabileceği” alanındaki “Gizli kelimeler” seçeneğine gir. Sonrasında “Özel kelime ve ifadeleri yönet” kısmına geç. Buraya görmek istemediğin kelimeleri, ifadeleri, emojileri ya da sayıları virgülle ekle.
Böylece Instagram, yorumlarda ve mesajlarda bu içerikleri filtreler. Basit ama etkili bir temizlik aracı.
INSTAGRAM’I PAYLAŞIM YAPMADAN FOTOĞRAF EDİTÖRÜNE ÇEVİR
Instagram’ın filtrelerini seviyor ama her düzenlediğin fotoğrafı paylaşmak istemiyor olabilirsin. Uygulama burada da gizli bir yol sunuyor.
Önce “Ayarlar ve hareketler” menüsüne gir. “Uygulaman ve medyan” bölümünden “Arşivleme ve indirme” seçeneğini aç. “Orijinal fotoğrafları kaydet” özelliğini aktif et. Sonra yeni bir gönderi oluştur, fotoğrafını düzenle ve paylaşım aşamasına gel. Bu noktada telefonunu uçak moduna al. Paylaş tuşuna bastığında gönderi yüklenmez. Ama düzenlediğin fotoğraf cihazına kaydedilir.
Yani Instagram’ı sadece filtre ve düzenleme için kullanabilirsin. Yalnız uçak modunu kapattığında paylaşım tamamlanabilir. Bu yüzden kontrol etmekte fayda var.
ALGORİTMAYI BAŞTAN KUR, KEŞFET’İ TEMİZLE
Instagram zamanla seni belli içeriklere kilitleyebiliyor. Eskiden ilgini çeken şeyler bugün seni rahatsız ediyorsa, algoritmayı sıfırlayabilirsin.
“Ayarlar ve hareketler” menüsüne gir. “Gördüklerin” başlığı altındaki “İçerik tercihleri” bölümünü aç. Burada “Önerilen içerikleri sıfırla” seçeneğini göreceksin. Bu adım, Keşfet ve önerilen içerikleri baştan şekillendirir. Tam sıfırlama istemiyorsan “Algoritman” bölümünden ilgini çeken alanları düzenleyebilirsin.