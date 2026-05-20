Instagram dünyasında son günlerin en çok konuşulan yeniliği, platformun yeni gözdesi olan “Şipşak” (Instants) özelliği oldu. Kullanıcıların hızlı ve anlık paylaşımlar yapmasına olanak tanıyan bu formatın işlevi ve kullanım detayları büyük merak uyandırıyor. Pratik paylaşım yapmayı sevenlerin favorisi olmaya aday bu yenilik, sosyal medyada şimdiden geniş bir kitleye ulaşmış durumda.
Instagram Şipşak özelliği hakkında her şey: Nedir, nasıl kullanılır ve kapatılır?
Instagram Şipşak özelliği ile filtresiz ve anlık paylaşımların dönemi başladı. Instagram Şipşak nedir, nasıl paylaşım yapılır ve Instagram Şipşak bildirimleri nasıl kapatılır? İşte merak edilen tüm detaylar ve adım adım kullanım rehberi.
Kullanıcıların yoğun bir şekilde sorguladığı konuların başında, "Şipşak" özelliğinin nasıl aktif hale getirileceği, nasıl devre dışı bırakılacağı ve ne tür avantajlar barındırdığı geliyor. Instagram’ın hayata geçirdiği bu yeni fonksiyonla birlikte platform içi dinamikler yön değiştirirken, kullanım basamakları ve teknik detaylar da büyük bir merak uyandırdı. İşte Instagram Şipşak (Instants) sistemine dair tüm bilinmesi gerekenler…
İŞTE INSTAGRAM ŞİPŞAK
Milliyet'in haberine göre, Instagram'ın hayata geçirdiği "Şipşak" özelliği, kullanıcıların anlık durumlarını yapaylıktan uzak, filtresiz ve en doğal haliyle aktarmasını hedefliyor. Günün herhangi bir anında hızlıca kaydedilen fotoğrafların profil aracılığıyla sunulmasına olanak tanıyan bu sistem sayesinde, paylaşımlar kısıtlı bir zaman diliminde takipçilerin ya da belirlenen yakın arkadaş listesinin erişimine açılıyor. Bu yenilikle beraber, platform genelinde çok daha içten ve anlık bir etkileşim zemini kurulması amaçlanıyor.
Instagram’ın Hikayeler ile Notlar fonksiyonlarının bir sentezi olarak nitelendirilen "Şipşak" özelliği, platformdaki yerini aldı. Kullanıcılar arasındaki anlık etkileşimi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan bu güncelleme, serisinden paylaşım yapma ve direkt iletişim kurma fırsatı vererek uygulama içi deneyimi bambaşka bir noktaya taşıyor.
Öte yandan Instagram’ın yeni özelliği Şipşak (Instants) her ne kadar popüler olsa da, gün içinde aniden gelen "Şipşak paylaş" bildirimleri birçok kullanıcı için can sıkıcı bir hal almaya başladı. Eğer siz de ekranınızda sürekli bu uyarıları görmek istemiyor ve özelliği devre dışı bırakmayı amaçlıyorsanız, bazı basit adımları takip ederek Şipşak bildirimlerini tamamen kapatabilirsiniz.
Eğer bu yenilik sizin de uygulama deneyiminizi olumsuz etkiliyorsa, çözümü oldukça basit.
INSTAGRAM ŞİPŞAK NASIL KAPATILIR?
- Profil ve ayarlar menüsüne girin
- Instagram uygulamasını açtıktan sonra sağ alt köşedeki profil simgesine dokunun. Ardından sağ üstte bulunan üç çizgi ikonuna basarak “Ayarlar ve - - -
- Gizlilik” bölümüne geçiş yapın.
- İçerik tercihleri bölümünü bulun
- Ayarlar ekranında yer alan arama alanına “İçerik Tercihleri” yazarak ilgili bölüme hızlıca ulaşın ve seçeneğe dokunun.
- Şipşak özelliğini kapatın
- Açılan sayfada “Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle” seçeneğini devre dışı bırakın. Buton pasif hale geldiğinde (gri renge döndüğünde) özellik hesabınızda kapatılmış olacaktır.