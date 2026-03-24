İngiltere, enerji tasarrufunda yeni bir dönemece giriyor.

YENİ EVLERE DOĞAL GAZ BAĞLANMAYACAK

Hükümet tarafından alınan kararla birlikte 2028’den itibaren yeni evler doğalgaz hattına bağlanamayacak. Tüm konutlarda güneş paneli ve ısı pompası zorunlu hale gelecek.

Çatı veya balkonun en az %40’ının güneş paneli olması beklenirken, ev başına 10.000 £ ek maliyet öngörülüyor. Almanya’da da benzer sistemle 1.5 milyon balkon panelle donatılmıştı.

Hükümet, yeni konutların varsayılan olarak "yüksek enerji verimliliği seviyelerini" karşılaması ve güneş panelleriyle donatılması gerektiğini zaten doğruladı.

Amaç, konut sektöründe fotovoltaik sistemlerin kullanımını önemli ölçüde hızlandırmak ve hane halkı enerji maliyetlerini düşürmek. Hükümet tahminlerine göre, bu politika 2030 yılına kadar İngiltere'de güneş panelli çatıya sahip ev sayısının üç katına çıkmasına yol açabilir.

Düzenleyici değişikliklerin yanı sıra, İngiliz hükümeti evlerde enerji verimliliği için 15 milyar sterlinlik bir yatırım programı başlattı. Sıcak Evler Programı'nın bir parçası olan bu program, güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama bataryaları, ısı pompaları ve tadilat ve yalıtım gibi diğer önlemler için hibeler ve devlet garantili krediler içermektedir.

Birkaç alanda kaynak ayrılacak: düşük gelirli hanelere destek, tüketici kredileri, ısıtma kazanlarının yenilenmesi ve ısı pompalarının sübvansiyonu programının devamı, bölgesel ısıtma ağlarına yatırımlar, konut modernizasyon projeleri.

Plan kapsamında, 2030 yılına kadar 3 milyona kadar evin çatısına güneş paneli kurulması öngörülüyor. Önümüzdeki beş yılda, önceki 15 yıla kıyasla iki kat daha fazla çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulması bekleniyor.

2026 yılının ilerleyen aylarında yeni binalara güneş paneli takılması zorunluluğuyla bağlantılı olarak, finans sektörü ve tüketici örgütleriyle yapılan görüşmelerin ardından tüketicilerin düşük faizli kredilere erişimi konusunda daha fazla açıklama bekleniyor.