İlyas İlbey tedavi altında: Kızından son durumuna ilişkin açıklama

İnce İnce Yasemince'deki İtilmiş ve Kakılmış karakterleriyle televizyon tarihine damga vuran usta oyuncu Yasemin Yalçın'ın kendisi gibi oyuncu eşi İlyas İlbey apar topar hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun kızı yaptığı açıklamada babasının nakil olması gerektiğini söyledi.