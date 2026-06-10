İnce İnce Yasemince'deki İtilmiş ve Kakılmış karakterleriyle televizyon tarihine damga vuran usta oyuncu Yasemin Yalçın'ın kendisi gibi oyuncu eşi İlyas İlbey apar topar hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun kızı yaptığı açıklamada babasının nakil olması gerektiğini söyledi.
İlyas İlbey tedavi altında: Kızından son durumuna ilişkin açıklama
"İnce İnce Yasemince" dizisinde canlandırdığı 'İtilmiş' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu İlyas İlbey, karaciğerindeki tümör nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kızından gelen açıklamada, ünlü sanatçının değerlerinin normale dönmesi halinde karaciğer nakli olacağı belirtildi.
"İtilmiş ile Kakılmış" karakterleriyle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey'den gelen haber endişelendirdi. Usta oyuncunun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sanatçının son durumu hakkında kızı bir açıklama yaptı.
Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının usta ismi İlyas İlbey'in karaciğerinde tümör tespit edildiği ve ünlü oyuncunun bir süredir hastanede tedavi gördüğü anlaşıldı.
Sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunan ünlü tiyatrocunun, doktorların sıkı gözetimi altında tutulduğu belirtildi.
'HASTANE SÜRECİ DEVAM EDECEK'
Sabah'ta yer alan habere göre; İlyas İlbey'in sağlık durumu hakkında ailesinden açıklama geldi. Usta oyuncunun kızı yaptığı açıklamada babasının hastane sürecinin bir süre daha devam edeceğini belirtti.
DUA İSTEDİ
Tedavi sürecinin olumlu sonuçlanacağına inandıklarını söyleyen Eylül İlbey, sevenlerinden dua istedi. Eylül İlbey'den babasının sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
'NAKİL OLMASI GEREKİYOR'
Ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında konuşan kızı Eylül İlbey, "Babam tamamen toparlayana kadar hastanede kalacak. Uygulanan tedaviyle değerleri normale dönerse karaciğer nakli olacak" diye konuştu.