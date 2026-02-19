30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında en düşük emekli aylığı ve asgari ücretle geçinmek imkansız. Vatandaşlar seslerini duyurmak için emekli maaşlarına zam yapılması talebiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na dilekçe verdi.

Komisyonun başkanlık divanı bu çerçevede verilen 29 dilekçe hakkında yasal düzenleme yapılması gerektiği için dilekçelerin komisyonda görüşülemeyeceğine hükmetti. Muhalefetin itirazı sonrası komisyon, önceki gün toplandı.

EMEKLİYE ŞAKA GİBİ CEVAP: BU BİR HESAP KİTAP İŞİ

Cumhuriyet'te Sarp Sağkal'ın haberine göre; CHP’li vekillerin maaşlar üzerinden iktidara tepki gösterdiği toplantıda AKP’li Başkan Ahmet Salih Dal’ın sözleri damga vurdu. Savunmasını Dal, "En az emekli maaşı olan 20 bin lirayı bu 16 milyonun hepsi almıyor. Bir kısmı alıyor ama diğer büyük bir kısmı bunun çok daha üzerinde alıyor” şeklinde yaparken, “Gönül o 20 bin lira alan emeklilerimize de daha fazlasını verebilmek istiyor” sözleri ise büyük tepki çekti.

Sözlerine devam eden Dal, ülke ekonomisini işaret ederek, “Bu bir hesap kitap işi. Ekonomistlerimiz çalışıyor, cumhurbaşkanımız da zaman zaman dile getiriyor. Ülkenin ekonomisi düzeldikçe inşallah emeklilerimizin ve çalışanlarımızın hakları fazlasıyla verilecektir” dedi.

Muhalefet tarafından yapılan bu itirazlar ise karşılıksız kaldı. Emekliler dışında vatandaşların, memur maaşlarının artması, stajyerlik ve çıraklık döneminde geçen sürelerin emeklilik hesabına dâhil edilmesi gibi talepleri de "karar konusu olamayacağı” şeklinde hükmedildi.

AKILLARA "GABAR" GELDİ

Dal’ın ülke ekonomisine bağladığı maaş zamlarını geçtiğimiz haftalarda Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gabar’daki petrol gelirleri ile ülkenin refaha kavuşarak, "Başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerine refah farkı olarak ulaşacak" ifadelerini kullanmıştı.