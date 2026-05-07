Yapay zeka sektöründe rekabet giderek büyürken Anthropic ile Elon Musk’ın SpaceXAI şirketi arasında dikkat çekici yeni bir iş birliği duyuruldu. Anthropic, yaptığı açıklamada SpaceXAI’ın Colossus 1 veri merkezinin tüm hesaplama kapasitesini kullanmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.
İki dev şirket anlaştı: Uzay tabanlı yapay zeka kurulacak
Yapay zeka rekabeti her geçen gün kızışırken iki dev şirketin anlaşması seviyeyi farklı bir yere çekti. Yapay zeka devi Anthropic ile Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceXAI arasında imzalanan anlaşma ile uzay tabanlı yapay zeka altyapısı kurulacak.
Anlaşma, yalnızca mevcut veri merkezi kapasitesini değil, gelecekte uzay tabanlı yapay zeka altyapılarının geliştirilmesini de kapsıyor.
Şirketin verdiği bilgilere göre Anthropic, bu anlaşma kapsamında 300 megawatt’ın üzerinde hesaplama kapasitesine erişim sağlayacak.
Verilen bilgilere göre Colossus 1 içerisinde yaklaşık 220 bin adet Nvidia GPU bulunuyor. Bunlar arasında Nvidia’nın H100, H200 ve yeni nesil GB200 hızlandırıcıları yer alıyor.
Ayrıca şirketin, SpaceX ile birlikte uzayda gigawatt seviyelerinde işlem kapasitesi oluşturabilecek sistemlerin geliştirilmesine yönelik de ilgi gösterdiği belirtildi. Bu planın gerçekleşmesi halinde, yapay zeka altyapılarının Dünya dışına taşınmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak.
Anthropic, elde edilen yeni kapasitenin doğrudan Claude Pro ve Claude Max abonelerine sunulan hizmetlerin performansını artıracağını ifade etti. Şirket son aylarda özellikle yoğun kullanım saatlerinde altyapı kaynaklı performans ve erişim sorunları yaşandığını kabul etmişti.
2021 yılında OpenAI’dan ayrılan bir grup yönetici ve araştırmacı tarafından kurulan Anthropic, özellikle Claude isimli yapay zeka modelleriyle tanınıyor. Şirketin son dönemde yatırımcılarla yaklaşık 900 milyar dolar değerleme üzerinden yeni yatırım görüşmeleri yürüttüğü belirtiliyor.