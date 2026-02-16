

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamlığı vatandaşları bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Geleneksel Gazimihal Kültür ve Sanat Gecesine davet etti.

16 Şubat Pazartesi günü saat 18.30'da Fatih Dönmez Kültür Merkezinde düzenlenecek Sanat Gecesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak.

Açılış konuşmasının ardından Bir Devlet Doğuyor tiyatro oyunu, Şeyh Edebali'yi Anma Konuşması, halk oyunu gösterisi, Bilecik Şiiri, Gazimihal Öğrenci Korusu Performansı ve Mahmut Bozdemir'in solo Performansı ile devam edecek olan gece ödül töreni ile son bulacak.

Gölpazarı Kaymakamlığından düzenlenecek gece ile ilgili olarak, "Osmanlı’nın doğuşuna tanıklık eden bu kadim şehrin ruhunu; müzikle, şiirle, sahne performanslarıyla ve öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla hep birlikte hissedeceğiz. Geçmişten geleceğe uzanan bu anlamlı yolculukta sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Kültürümüzle köklenmek, sanatla güçlenmek ve birlik ruhunu yeniden hissetmek için buluşalım." denildi.