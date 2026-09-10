İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor

49 yıllık zincir de listeye eklendi

Kapanma dalgasına 1977 yılında Kaliforniya’da kurulan Chuck E. Cheese de katıldı. Pizza, oyun ve eğlenceyi bir araya getiren konseptiyle özellikle çocuklu aileler arasında tanınan zincir bazı lokasyonlarından çekiliyor.