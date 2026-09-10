Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor

İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor

Yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren dünyaca ünlü restoran zincirinden peş peşe kapanma haberleri geliyor. Pandemi döneminde iflas koruma başvurusunda bulunan şirket, bazı şubelerinde kepenk indirirken yeni bir konseptle yoluna devam etmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Diğer
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İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor - Resim: 1

Pizza sektöründe kapanma dalgası
Artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları, küresel pizza sektöründe dengeleri değiştirdi. Son dönemde çok sayıda restoran kapanırken büyük zincirler de düşük performans gösteren şubeleri için küçülme kararları almaya başladı.

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İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor - Resim: 2

Dev markalar peş peşe küçülüyor
Pizza Hut’ın ana şirketi Yum Brands, “Hut Forward” planı kapsamında 2026’nın ilk yarısında düşük performans gösteren 250 restoranın kapatılacağını duyurdu. Papa John’s ise yıl sonuna kadar verimsiz 200 şubesini kapatma kararı aldı.

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İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor - Resim: 3

49 yıllık zincir de listeye eklendi
Kapanma dalgasına 1977 yılında Kaliforniya’da kurulan Chuck E. Cheese de katıldı. Pizza, oyun ve eğlenceyi bir araya getiren konseptiyle özellikle çocuklu aileler arasında tanınan zincir bazı lokasyonlarından çekiliyor.

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İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor - Resim: 4

Kira sözleşmeleri yenilenmiyor
Chuck E. Cheese’in ana şirketi CEC Entertainment Concepts LP, ekonomik ömrünü tamamladığı değerlendirilen bazı lokasyonlarda kira sözleşmelerini yenilememe yoluna gidiyor.

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İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor - Resim: 5

Şubeler tek tek kapandı
Zincir, 2026’nın başından bu yana Ohio, Nebraska, Kansas, Teksas ve Maryland’de bulunan en az 6 şubesini kalıcı olarak kapattı. Şirket kapanan lokasyonların ardından müşterilerine teşekkür mesajı yayımladı.

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İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor - Resim: 6

“Mali sıkıntı değil”
Şirket yönetimi kapanmaların yeni bir mali çöküş anlamına gelmediğini savunuyor. Yetkililer, ABD’de 45 eyalete yayılan restoran ağının pazar koşulları ve sona eren kira sözleşmeleri doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirtiyor.

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İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor - Resim: 7

Pandemide iflasın eşiğine gelmişti
Chuck E. Cheese, Mart 2020’de pandemi nedeniyle restoranlarını kapatmış, aynı yılın haziran ayında borçları nedeniyle Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Zincir daha sonra 350 milyon dolarlık yatırımla borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmüştü.

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İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor - Resim: 8

Yeni planını devreye soktu
49 yıllık marka bir yandan bazı şubelerini kapatırken diğer yandan yeni müşteri kitlesine yöneliyor. Şirket, çocukluğunda Chuck E. Cheese ile büyüyen 20-40 yaş grubunu hedefleyen yetişkin odaklı “Chuck’s Arcade” konseptiyle pazardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor - Resim: 9
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