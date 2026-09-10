Pizza sektöründe kapanma dalgası
Artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları, küresel pizza sektöründe dengeleri değiştirdi. Son dönemde çok sayıda restoran kapanırken büyük zincirler de düşük performans gösteren şubeleri için küçülme kararları almaya başladı.
İflastan son anda kurtulmuştu: 49 yıllık dev zincir şubelerini tek tek kapatıyor
Yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren dünyaca ünlü restoran zincirinden peş peşe kapanma haberleri geliyor. Pandemi döneminde iflas koruma başvurusunda bulunan şirket, bazı şubelerinde kepenk indirirken yeni bir konseptle yoluna devam etmeye hazırlanıyor.Kaynak: Diğer
Pizza sektöründe kapanma dalgası
Dev markalar peş peşe küçülüyor
Pizza Hut’ın ana şirketi Yum Brands, “Hut Forward” planı kapsamında 2026’nın ilk yarısında düşük performans gösteren 250 restoranın kapatılacağını duyurdu. Papa John’s ise yıl sonuna kadar verimsiz 200 şubesini kapatma kararı aldı.
49 yıllık zincir de listeye eklendi
Kapanma dalgasına 1977 yılında Kaliforniya’da kurulan Chuck E. Cheese de katıldı. Pizza, oyun ve eğlenceyi bir araya getiren konseptiyle özellikle çocuklu aileler arasında tanınan zincir bazı lokasyonlarından çekiliyor.
Kira sözleşmeleri yenilenmiyor
Chuck E. Cheese’in ana şirketi CEC Entertainment Concepts LP, ekonomik ömrünü tamamladığı değerlendirilen bazı lokasyonlarda kira sözleşmelerini yenilememe yoluna gidiyor.
Şubeler tek tek kapandı
Zincir, 2026’nın başından bu yana Ohio, Nebraska, Kansas, Teksas ve Maryland’de bulunan en az 6 şubesini kalıcı olarak kapattı. Şirket kapanan lokasyonların ardından müşterilerine teşekkür mesajı yayımladı.
“Mali sıkıntı değil”
Şirket yönetimi kapanmaların yeni bir mali çöküş anlamına gelmediğini savunuyor. Yetkililer, ABD’de 45 eyalete yayılan restoran ağının pazar koşulları ve sona eren kira sözleşmeleri doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirtiyor.
Pandemide iflasın eşiğine gelmişti
Chuck E. Cheese, Mart 2020’de pandemi nedeniyle restoranlarını kapatmış, aynı yılın haziran ayında borçları nedeniyle Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Zincir daha sonra 350 milyon dolarlık yatırımla borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmüştü.
Yeni planını devreye soktu
49 yıllık marka bir yandan bazı şubelerini kapatırken diğer yandan yeni müşteri kitlesine yöneliyor. Şirket, çocukluğunda Chuck E. Cheese ile büyüyen 20-40 yaş grubunu hedefleyen yetişkin odaklı “Chuck’s Arcade” konseptiyle pazardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.