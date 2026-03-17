İstanbul’da uzun süredir gündemde olan taksi sorununa çözüm üretmek amacıyla geliştirilen "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı"nda yeni bir adım daha atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dijital sistem üzerinden hizmet verecek yeni taksiler için 7’nci kez ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.
İBB'den 250 taksi plakası için yeni ihale: Başvuru detayları açıklandı
İstanbul’un sorunlarından biri olan taksilerde yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 250 adet taksi plakası için ihaleye çıkıyor. İşte başvuru detayları…Derleyen: Tuğçenur Acar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Volkan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirdeki taksi sorununa kalıcı ve teknolojik bir çözüm üretmek amacıyla başlatılan uygulama bazlı taksi modelinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Demir’in paylaştığı bilgilere göre, bugüne kadar gerçekleştirilen altı ayrı ihale sonucunda toplam 466 yeni taksi plakası sisteme dahil edildi. Yeni modelde taksiler yalnızca dijital uygulama üzerinden çağrılabilecek ve yolcu ile sürücü güvenliğini artıran şeffaf bir sistemle hizmet verecek.
HER BİR PLAKA İÇİN 5 MİLYON 645 BİN LİRA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 250 adet taksi plakasını "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" hakkı kapsamında 29 yıl süreyle işletmek üzere ihale edecek. İBB tarafından yayımlanan ilana göre, her bir plaka için muhammen bedel 5 milyon 645 bin TL + KDV olarak belirlendi.
İhaleye katılmak isteyenlerin 169 bin 350 TL tutarındaki geçici teminatı yatırmaları bekleniyor. İhale şartnamesi, 1.000 TL bedel karşılığında İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Bakırköy’deki adresinden satın alınabilecek veya aynı adreste ücretsiz olarak incelenebilecek.
İBB tarafından gerçekleştirilecek 7’nci ihale 24 Mart Salı günü saat 11.00’de yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin başvurularını 23 Mart Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar tamamlaması gerekiyor.
İhale sürecinin tamamlanmasının ardından sisteme dahil edilecek yeni taksilerle birlikte İstanbul’daki taksi kapasitesinin artırılması ve özellikle yoğun saatlerde yaşanan taksi bulma sorununun azaltılması hedefleniyor.
KATILIM ŞARTLARI
İhale şartnamesine göre, sürece yalnızca gerçek kişiler katılabilecek ve her katılımcı sadece bir adet plaka alma hakkına sahip olacak. İhaleye girecek adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:
Geçim Kaynağı Şartı: İsteklilerin şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olması ve üzerine kayıtlı başka bir ticari plaka (taksi, minibüs, servis vb.) bulunmaması gerekmektedir.
Yaş Sınırı: Katılımcıların ihale tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olması şartı aranmaktadır.
Ehliyet ve İkamet: Adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve İstanbul’da ikamet etmesi zorunludur.
Adli Sicil Kaydı: Türk Ceza Kanunu’nun belirli maddelerinden (cinsel saldırı, uyuşturucu, terör vb.) hüküm giymemiş olma şartı bulunmaktadır.