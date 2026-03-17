İBB'den 250 taksi plakası için yeni ihale: Başvuru detayları açıklandı

KATILIM ŞARTLARI

İhale şartnamesine göre, sürece yalnızca gerçek kişiler katılabilecek ve her katılımcı sadece bir adet plaka alma hakkına sahip olacak. İhaleye girecek adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:

Geçim Kaynağı Şartı: İsteklilerin şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olması ve üzerine kayıtlı başka bir ticari plaka (taksi, minibüs, servis vb.) bulunmaması gerekmektedir.

Yaş Sınırı: Katılımcıların ihale tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olması şartı aranmaktadır.

Ehliyet ve İkamet: Adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve İstanbul’da ikamet etmesi zorunludur.

Adli Sicil Kaydı: Türk Ceza Kanunu’nun belirli maddelerinden (cinsel saldırı, uyuşturucu, terör vb.) hüküm giymemiş olma şartı bulunmaktadır.