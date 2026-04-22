İran Devrim Muhafızları Ordusu "Gerekli izinleri olmadan ve navigasyon sistemlerini manipüle ederek deniz güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle "MSC-Francesca" ve "Epaminodes" adlı iki gemiye müdahale edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "MSC-Francesca" gemisinin "İsrail ile bağlantılı" olarak tanımlanması dikkat çekti. Müdahale edilen iki geminin de ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiği aktarılırken müdahalenin tam olarak hangi konumda gerçekleştirildiği bilgisi paylaşılmadı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran'ın "kırmızı çizgisi" olduğu belirtildi.

HÜRMÜZ'DE İKİNCİ GEMİYE ATEŞ AÇILDI

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda ikinci bir geminin ateş altına alındığını bildirdi. UKMTO’dan yapılan açıklamada, İran’ın yaklaşık 8 deniz mili batısında seyreden ve bölgeden çıkış yapan bir yük gemisine ateş açıldığı, geminin şu anda su üzerinde durduğu belirtildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği, mürettebatın ise "güvende olduğu ve hepsine ulaşıldığı" ifade edildi.

UKMTO, Hürmüz Boğazı çevresinde yüksek düzeyde hareketlilik gözlendiğini vurgulayarak, bölgede bulunan gemilere şüpheli faaliyetleri bildirme çağrısı yaptı.

Söz konusu gelişmenin, Umman’ın yaklaşık 15 deniz mili kuzeydoğusunda bir konteyner gemisine, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ait silahlı bir bot tarafından düzenlenen ve geminin köprü üstünde ağır hasara yol açan saldırının ardından yaşandığı kaydedildi.

BUNLAR İLK DEĞİL

İngiliz Kraliyet Donanması öncülüğünde faaliyet gösteren UKMTO, daha önce de İran Devrim Muhafızları’na ait bir silahlı botun, Hürmüz Boğazı’nda seyreden bir konteyner gemisine ateş açtığını, geminin köprü üstünde ağır hasar oluştuğunu, mürettebatın güvende olduğunu açıklamıştı.

İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD ise , İran'a ait 2 ticari gemiye saldırarak ele geçirmişti. İranlı yetkililer, "korsanlık eylemi" şeklinde nitelendirdikleri saldırılara karşılık verileceğini duyurmuştu.