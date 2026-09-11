Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü

Premier Lig'e harika bir başlangıç yapan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de teknik direktör Sergej Jakirovic ödüle layık görüldü. Jakirovic, Mikel Arteta, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'yı geride bırakarak ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 1

Premier Lig'de futbol otoriteleri yanıltan bir başlangıç yaparak oynadığı 3 maçta 7 puan toplamayı başaran Hull City'de teknik direktör Sergej Jakirovic ödüle layık görüldü.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 2

SEZONA MANCHESTER UNITED GALİBİYETİYLE BAŞLADI

Sezona Manchester United'ı evinde 2-0 yenerek sükseli bir giriş yapan Hull City ardından ligin bir başka yeni ekibi Coventry City'i deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 3

Son olarak sahasında son Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'yı ağırlayan Acun Ilıcalı'nın takımı, golsüz beraberlikle sonuçlanan zorlu karşılaşmada 1 puanı hanesine yazdırmıştı.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 4

3 HAFTADA KALESİNİ GOLE KAPATTI

İlk 3 haftada Premier Lig'in en çok konuşulan ekibi olmayı başaran Hull City namağlup bir şekilde yoluna devam ederken bunu kalesinde hiç gol görmeden başardı.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 5

Geçtiğimiz sezonki sürpriz başarısında da en önemli özelliklerinden biri olan savunma direncini kadroya yaptığı önemli takviyelerle artıran Hull City şimdiden Premier Lig'de rekabetçi bir takım olacağının izlenimini verdi.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 6

SERGEJ JAKIROVIC AYIN MENAJERİ SEÇİLDİ

Hull City'nin bu başarısı Premier Lig tarafından da ödüllendirildi. Her ay dağıtılan bireysel ödüllerde ağustos ayına damgasını vuran teknik direktör Sergej Jakirovic onurlandırıldı.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 7

49 yaşındaki teknik adam, taraftar oyları ile jüri değerlendirmesinin sonucunda Barclays Ağustos Ayının Menajeri seçildi.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 8

ARTETA, XABI ALONSO VE MARESCA'YI GERİDE BIRAKTI

Jakirovic, ödül yarışında Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso ve Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'yı geride bıraktı.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 9

HULL CITY'YE BİR ÖDÜL DAHA VERİLDİ

Hull City'nin ağustos ayındaki performansı yalnızca Jakirovic'e ödül getirmedi.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 10

Takımın forveti Oli McBurnie, Manchester United karşılaşmasındaki bireysel becerisiyle Premier Lig tarafından verilen Adobe Express Creative Moment of the Month ödülünün sahibi oldu.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 11

McBurnie, topu oyun alanında tuttuktan sonra yaptığı driplingde Youri Tielemans ve Bryan Mbeumo'yu geçerek Hull City'nin hücumunu başlatmıştı.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 12

HULL CITY'NİN SIRADAKİ RAKİBİ CHELSEA

Hull City Premier Lig'in 4. haftasında ligin şampiyonluk favorileri arasında gösterilen Chelsea ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak.

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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Premier Lig'de ödüle layık görüldü - Resim: 13

CHELSE-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea-Hull City maçı 12 Eylül Cumartesi günü (yarın) TSİ 18:00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 3 kanalınca canlı yayınlanacak.

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