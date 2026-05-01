Honda’nın en pahalı motosikleti açıklandı: Fiyatı arabayı geçti
Honda, Türkiye’de satışını gerçekleştirdiği en pahalı motosiklet modeli olan GL1800 Gold Wing’in 2026 model yılı fiyatlarını açıkladı. Lüks ve konforu bir araya getiren modelin fiyatı 2,7 milyon TL’ye ulaşırken, daha sportif Bagger versiyonu da dikkat çeken etiketiyle listelendi. İşte detaylar…
Açıklanan verilere göre, standart GL1800 Gold Wing modelinin 2026 yılı satış fiyatı 2 milyon 719 bin TL olarak belirlendi. Daha sade ve sportif tasarımıyla öne çıkan GL1800 Gold Wing Bagger versiyonu ise 2 milyon 364 bin TL fiyat etiketiyle listelendi.
LÜKS VE KONFORUN ZİRVESİ
Gold Wing serisi, motosiklet dünyasında uzun yıllardır “iki tekerlekli otomobil” olarak anılıyor. Bunun en önemli nedeni ise sunduğu üst düzey konfor ve teknolojik donanımlar. Geniş sele yapısı, gelişmiş süspansiyon sistemi ve sürüş destek teknolojileri sayesinde uzun yolculuklarda maksimum rahatlık sağlıyor.
Özellikle yüksek hacimli motoru ve dengeli sürüş karakteri, hem şehirler arası yolculuklarda hem de uzun tur rotalarında kullanıcıya güven veriyor. Bu özellikleriyle Gold Wing, sadece bir motosiklet değil, aynı zamanda premium bir ulaşım aracı olarak konumlanıyor.
BAGGER VERSİYONU DAHA SPORTİF
Serinin “Bagger” olarak adlandırılan versiyonu ise klasik Gold Wing modeline göre daha sportif bir karakter sunuyor. Arka bagaj (topcase) bulunmayan bu versiyon, daha sade bir tasarıma sahip. Bu da motosiklete hem görsel olarak daha dinamik bir hava katıyor hem de kullanımda nispeten daha çevik bir yapı sunuyor.
Bagger modeli, özellikle hem konfor hem de stil arayan sürücüler için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.
HONDA TÜRKİYE’DEN ÜRETİM HAMLESİ
Öte yandan Honda Türkiye, yalnızca ithal modellerle değil, yerli üretim yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Şirket, kısa süre önce İzmir’de yeni bir motosiklet fabrikasını faaliyete geçirdi. Bu tesis, markanın Türkiye pazarındaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Yeni fabrikada ilk etapta yalnızca PCX 125 modelinin üretimi gerçekleştirilecek. Türkiye’de oldukça popüler olan bu modelin yerli üretim versiyonunun fiyatı ise henüz açıklanmadı. Honda’nın bu model için haziran ayında yeni bir fiyat duyurusu yapması bekleniyor.
TÜRKİYE MOTOSİKLET PAZARINDA YENİ DÖNEM
Hem yüksek segmentte Gold Wing gibi amiral gemisi modellerin satışa sunulması hem de PCX 125 gibi daha erişilebilir modellerin yerli üretime geçmesi, Honda’nın Türkiye pazarına verdiği önemi net şekilde ortaya koyuyor.
Özellikle artan fiyatlara rağmen Gold Wing gibi premium modellerin satışta olması, Türkiye’de üst segment motosikletlere olan ilginin sürdüğünü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde hem yerli üretim hem de yeni model hamleleriyle pazarın daha da hareketlenmesi bekleniyor.