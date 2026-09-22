Dünyanın en büyük motosiklet üreticileri arasında yer alan Honda, elektrikli dağ bisikleti (e-MTB) pazarına resmi olarak giriş yapıyor.
Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor
Motosiklet dünyasının lideri Honda, 2027 yılında pazara sunmayı planladığı elektrikli dağ bisikleti prototipini görücüye çıkardı. Marka, bisiklet dinamiklerini motosiklet heyecanıyla harmanlamayı hedefliyor.Haber Merkezi
İspanya'nın Girona kentinde düzenlenen Sea Otter Europe 2026 festivalinde ilk prototipini sergileyen şirket, 2027 yılı itibarıyla bu yeni segmentte yerini alacağını duyurdu.
Honda e-MTB Prototype adıyla sahneye çıkan modelin teknik detayları, fiyatı ve satışa sunulacağı pazarlar henüz netlik kazanmadı.
MOTOSİKLET VE BİSİKLET DENEYİMİ BİR ARADA
Honda yetkilileri, yeni e-MTB modelinde kendi özgün tasarım anlayışları ile mühendislik birikimlerini bir araya getirdiklerini vurguluyor.
Sürüş hissiyatını farklı bir boyuta taşımayı amaçlayan şirket, geliştirdiği elektrik destek sistemiyle kullanıcılara motosiklet sürüşünün sunduğu yüksek heyecanı dağ bisikleti pratikliğiyle harmanlayan bir deneyim vaat ediyor.
ELEKTRİKLİ İKİ TEKER AİLESİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Sea Otter Europe 2026 kapsamında yalnızca dağ bisikleti prototipini sergilemekle kalmayan Honda, elektrikli iki tekerlekli araç gamını da katılımcıların beğenisine sundu.
İspanya'daki etkinlikte CR Electric Proto motokros ve RTL Electric trial motosikletlerinin yanı sıra EM1 e: moped, CUV e: scooter ve WN7 tam boy elektrikli motosiklet modelleri de yer aldı.