Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor

Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor

Motosiklet dünyasının lideri Honda, 2027 yılında pazara sunmayı planladığı elektrikli dağ bisikleti prototipini görücüye çıkardı. Marka, bisiklet dinamiklerini motosiklet heyecanıyla harmanlamayı hedefliyor.

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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 1

Dünyanın en büyük motosiklet üreticileri arasında yer alan Honda, elektrikli dağ bisikleti (e-MTB) pazarına resmi olarak giriş yapıyor.

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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 2

İspanya'nın Girona kentinde düzenlenen Sea Otter Europe 2026 festivalinde ilk prototipini sergileyen şirket, 2027 yılı itibarıyla bu yeni segmentte yerini alacağını duyurdu.

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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 3

Honda e-MTB Prototype adıyla sahneye çıkan modelin teknik detayları, fiyatı ve satışa sunulacağı pazarlar henüz netlik kazanmadı.

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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 4

MOTOSİKLET VE BİSİKLET DENEYİMİ BİR ARADA

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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 5

Honda yetkilileri, yeni e-MTB modelinde kendi özgün tasarım anlayışları ile mühendislik birikimlerini bir araya getirdiklerini vurguluyor.

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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 6

Sürüş hissiyatını farklı bir boyuta taşımayı amaçlayan şirket, geliştirdiği elektrik destek sistemiyle kullanıcılara motosiklet sürüşünün sunduğu yüksek heyecanı dağ bisikleti pratikliğiyle harmanlayan bir deneyim vaat ediyor.

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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 7

ELEKTRİKLİ İKİ TEKER AİLESİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 8

Sea Otter Europe 2026 kapsamında yalnızca dağ bisikleti prototipini sergilemekle kalmayan Honda, elektrikli iki tekerlekli araç gamını da katılımcıların beğenisine sundu.

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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 9

İspanya'daki etkinlikte CR Electric Proto motokros ve RTL Electric trial motosikletlerinin yanı sıra EM1 e: moped, CUV e: scooter ve WN7 tam boy elektrikli motosiklet modelleri de yer aldı.

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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 10
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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 11
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Honda'dan sürpriz hamle: Pedallı dünyayı sarsmaya geliyor - Resim: 12
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