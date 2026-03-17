Sinema dünyasının en büyük gecesi 98. Akademi Ödülleri, 15 Mart 2026'da Los Angeles Dolby Theatre'da gerçekleşti. Yılın en iyi filmleri ve performansları ödüllendirilirken, tören sonrası en özel etkinliklerden biri Elton John AIDS Vakfı'nın geleneksel Oscar Partisi oldu.
Hollywood’da Türk gururu: Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un Oscar Partisi’nde parladı
98. Akademi Ödülleri sonrası düzenlenen prestijli Elton John AIDS Vakfı Oscar Partisi'ne katılan Dilan Çiçek Deniz, davet edilen ilk Türk oyuncu oldu. Lime yeşili payetli elbisesiyle gecenin yıldızları arasında parladıDerleyen: Hava Demir
Dilan Çiçek Deniz Tarihe Geçti
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu prestijli partiye davet edilen ilk ve tek Türk oyuncu olarak dikkat çekti.
Elton John ve eşi David Furnish'in yanı sıra Neil Patrick Harris ile David Burtka'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yer alan Deniz, lime yeşili payetli elbisesi, mücevherleri ve aksesuarlarıyla göz kamaştırdı.
Parti, AIDS ile mücadele için milyonlarca dolar toplayan en önemli yardım gecelerinden biri olarak biliniyor. Dilan Çiçek Deniz'in katılımı, Türk sinemasını uluslararası arenada temsil eden önemli bir adım olarak değerlendirildi.
West Hollywood Park’ta düzenlenen organizasyonda kırmızı halıya çıkan Deniz, lime yeşili The Attico imzalı elbisesiyle dikkat çekti
Transparan ve payetli tasarımını Aquazzura çanta ve topuklu ayakkabılarla tamamlayan oyuncu, gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
98. Oscar Ödülleri Kazananlar Listesi
Geceye damga vuran filmlerden bazıları ve kazananlar şöyle:En İyi Film Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Train Dreams
KAZANAN: One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)
En İyi Yönetmen Chloe Zhao (Hamnet)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Joachim Trier (Sentimental Value)
Ryan Coogler (Sinners)
KAZANAN: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
One Battle After Another, toplam 6 ödülle gecenin en başarılı filmi oldu. Paul Thomas Anderson'ın yönettiği yapım,
En İyi Film, En İyi Yönetmen ve diğer kategorilerde büyük başarı elde etti. Sinners ise 4 ödül kazandı.