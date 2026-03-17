Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Hollywood’da Türk gururu: Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un Oscar Partisi’nde parladı

98. Akademi Ödülleri sonrası düzenlenen prestijli Elton John AIDS Vakfı Oscar Partisi'ne katılan Dilan Çiçek Deniz, davet edilen ilk Türk oyuncu oldu. Lime yeşili payetli elbisesiyle gecenin yıldızları arasında parladı

Hava Demir
Haberi Paylaş
Hollywood’da Türk gururu: Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un Oscar Partisi’nde parladı - Resim: 1

Sinema dünyasının en büyük gecesi 98. Akademi Ödülleri, 15 Mart 2026'da Los Angeles Dolby Theatre'da gerçekleşti. Yılın en iyi filmleri ve performansları ödüllendirilirken, tören sonrası en özel etkinliklerden biri Elton John AIDS Vakfı'nın geleneksel Oscar Partisi oldu.

Hollywood’da Türk gururu: Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un Oscar Partisi’nde parladı - Resim: 2

Dilan Çiçek Deniz Tarihe Geçti

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu prestijli partiye davet edilen ilk ve tek Türk oyuncu olarak dikkat çekti.

Hollywood’da Türk gururu: Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un Oscar Partisi’nde parladı - Resim: 3

Elton John ve eşi David Furnish'in yanı sıra Neil Patrick Harris ile David Burtka'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yer alan Deniz, lime yeşili payetli elbisesi, mücevherleri ve aksesuarlarıyla göz kamaştırdı.

Hollywood’da Türk gururu: Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un Oscar Partisi’nde parladı - Resim: 4

Parti, AIDS ile mücadele için milyonlarca dolar toplayan en önemli yardım gecelerinden biri olarak biliniyor. Dilan Çiçek Deniz'in katılımı, Türk sinemasını uluslararası arenada temsil eden önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Hollywood’da Türk gururu: Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un Oscar Partisi’nde parladı - Resim: 5

Hollywood’da Türk gururu: Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un Oscar Partisi’nde parladı - Resim: 6

West Hollywood Park’ta düzenlenen organizasyonda kırmızı halıya çıkan Deniz, lime yeşili The Attico imzalı elbisesiyle dikkat çekti

Hollywood’da Türk gururu: Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un Oscar Partisi’nde parladı - Resim: 7

Transparan ve payetli tasarımını Aquazzura çanta ve topuklu ayakkabılarla tamamlayan oyuncu, gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Hollywood’da Türk gururu: Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un Oscar Partisi’nde parladı - Resim: 8

98. Oscar Ödülleri Kazananlar Listesi

Geceye damga vuran filmlerden bazıları ve kazananlar şöyle:En İyi Film Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Train Dreams
KAZANAN: One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)

Hollywood’da Türk gururu: Dilan Çiçek Deniz, Elton John’un Oscar Partisi’nde parladı - Resim: 9

En İyi Yönetmen Chloe Zhao (Hamnet)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Joachim Trier (Sentimental Value)
Ryan Coogler (Sinners)
KAZANAN: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)


One Battle After Another, toplam 6 ödülle gecenin en başarılı filmi oldu. Paul Thomas Anderson'ın yönettiği yapım,

En İyi Film, En İyi Yönetmen ve diğer kategorilerde büyük başarı elde etti. Sinners ise 4 ödül kazandı.

Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro