ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Heather Torres, balkabağı süsleme fikrini kârlı bir iş modeline dönüştürerek dikkat çeken bir başarı hikâyesine imza attı.
Hobi olarak başladı: Bir günde 10 bin dolar kazanıyor
ABD’de yaşayan Heather Torres, basit bir dekorasyon fikrini milyonluk bir işe dönüştürdü. Sezonluk girişimi yoğun günlerde dikkat çeken kazançlar elde ediyor.Kaynak: Diğer
Hobi olarak başladı
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Torres, arkadaşlarının Noel süslemeleri için yüksek ücretler ödediğini fark edince, benzer bir hizmeti sonbahar dekorasyonuna uyarlamaya karar verdi.
2020 yılında “Porch Pumpkins” adlı şirketini kurarak profesyonel hizmet vermeye başladı.
İlk yılda büyük sıçrama
Başlangıçta yalnızca 30 evi dekore etmeyi planlayan girişimci, ilk sezonunda 250 eve ulaştı. İşin büyümesiyle birlikte Dallas-Fort Worth ve Houston bölgelerinde faaliyet gösteren şirket, sezonluk hedefini 1000’in üzerine çıkardı.
Günlük gelir dikkat çekiyor
Sunulan dekorasyon paketleri 325 ila 1350 dolar arasında değişirken, yoğun dönemlerde günde yaklaşık 50 sipariş alındığı ve bunun 10 bin dolara kadar günlük gelir sağladığı belirtiliyor.
Sürdürülebilir model
Şirket, Şükran Günü sonrasında balkabaklarını toplayarak yerel çiftliklere bağışlıyor. Böylece hem çevreye katkı sağlanıyor hem de atık oluşumu önleniyor.
Sosyal medyayla büyüdü
Başlangıçta çevresinden müşteri bulan Torres’in işi, sosyal medyada yapılan bir paylaşımın ardından hızla büyüdü. Bugün girişim, bölgede lüks sonbahar dekorasyonu denildiğinde öne çıkan markalardan biri haline geldi.
Heather Torres’in hikâyesi, basit bir fikrin doğru zamanda doğru şekilde uygulanmasıyla nasıl büyük bir başarıya dönüşebileceğini gösteriyor.