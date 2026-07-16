Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Hobi olarak başladı: Bir günde 10 bin dolar kazanıyor

Hobi olarak başladı: Bir günde 10 bin dolar kazanıyor

ABD’de yaşayan Heather Torres, basit bir dekorasyon fikrini milyonluk bir işe dönüştürdü. Sezonluk girişimi yoğun günlerde dikkat çeken kazançlar elde ediyor.

Kaynak: Diğer
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Hobi olarak başladı: Bir günde 10 bin dolar kazanıyor - Resim: 1

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Heather Torres, balkabağı süsleme fikrini kârlı bir iş modeline dönüştürerek dikkat çeken bir başarı hikâyesine imza attı.

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Hobi olarak başladı: Bir günde 10 bin dolar kazanıyor - Resim: 2

Hobi olarak başladı
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Torres, arkadaşlarının Noel süslemeleri için yüksek ücretler ödediğini fark edince, benzer bir hizmeti sonbahar dekorasyonuna uyarlamaya karar verdi.

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Hobi olarak başladı: Bir günde 10 bin dolar kazanıyor - Resim: 3

2020 yılında “Porch Pumpkins” adlı şirketini kurarak profesyonel hizmet vermeye başladı.

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Hobi olarak başladı: Bir günde 10 bin dolar kazanıyor - Resim: 4

İlk yılda büyük sıçrama
Başlangıçta yalnızca 30 evi dekore etmeyi planlayan girişimci, ilk sezonunda 250 eve ulaştı. İşin büyümesiyle birlikte Dallas-Fort Worth ve Houston bölgelerinde faaliyet gösteren şirket, sezonluk hedefini 1000’in üzerine çıkardı.

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Hobi olarak başladı: Bir günde 10 bin dolar kazanıyor - Resim: 5

Günlük gelir dikkat çekiyor
Sunulan dekorasyon paketleri 325 ila 1350 dolar arasında değişirken, yoğun dönemlerde günde yaklaşık 50 sipariş alındığı ve bunun 10 bin dolara kadar günlük gelir sağladığı belirtiliyor.

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Hobi olarak başladı: Bir günde 10 bin dolar kazanıyor - Resim: 6

Sürdürülebilir model
Şirket, Şükran Günü sonrasında balkabaklarını toplayarak yerel çiftliklere bağışlıyor. Böylece hem çevreye katkı sağlanıyor hem de atık oluşumu önleniyor.

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Hobi olarak başladı: Bir günde 10 bin dolar kazanıyor - Resim: 7

Sosyal medyayla büyüdü
Başlangıçta çevresinden müşteri bulan Torres’in işi, sosyal medyada yapılan bir paylaşımın ardından hızla büyüdü. Bugün girişim, bölgede lüks sonbahar dekorasyonu denildiğinde öne çıkan markalardan biri haline geldi.

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Hobi olarak başladı: Bir günde 10 bin dolar kazanıyor - Resim: 8

Heather Torres’in hikâyesi, basit bir fikrin doğru zamanda doğru şekilde uygulanmasıyla nasıl büyük bir başarıya dönüşebileceğini gösteriyor.

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