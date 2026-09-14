Yayınlanan teknik verilere göre iX5 Hydrogen, WLTP standartlarına göre 750 kilometreye varan bir menzil vaat ediyor.
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi
Alman otomotiv devi BMW, hidrojen yakıt hücreli SUV modeli iX5 Hydrogen’i seri üretime taşımak için prototip araçlarla gerçek yol testlerine başladı. Şirket bir yandan test süreçlerini yürütürken diğer yandan temel bileşenlerin endüstriyel üretimi için fabrika altyapılarını kurmayı sürdürüyor.Haber Merkezi
’dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında ulaşabilen model, hidrojen depolarını 5 dakikadan daha kısa sürede doldurabilme özelliğiyle elektrikli araçlardaki uzun şarj bekleme sürelerine alternatif sunuyor.
TOYOTA İŞ BİRLİĞİ VE İMALAT ALTYAPISI
Araçta, Toyota ortaklığıyla geliştirilen 3. nesil yakıt hücresi sistemi yer alıyor.
Sistemlerin prototip montajı Münih'teki Hidrojen Yetkinlik Merkezi'nde yürütülürken, seri üretimin yapılacağı Avusturya'daki Steyr fabrikasında test tezgahları ve ekipman kurulumları tamamlanma aşamasına geldi.
YOL HARİTASI VE ÇIKIŞ TARİHİ
BMW'nin ürün gamı stratejisine göre beşinci nesil X5 platformunun ilk versiyonları Kasım 2026 sonunda pazara sunulacak.
Tam elektrikli ve hibrit seçeneklerin 2027 başında katılması beklenirken, hidrojen yakıt hücreli iX5 Hydrogen modeli ise 2028 yılında resmen yollarda olacak.