Yeniçağ Gazetesi
14 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Otomotiv Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi

Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi

Alman otomotiv devi BMW, hidrojen yakıt hücreli SUV modeli iX5 Hydrogen’i seri üretime taşımak için prototip araçlarla gerçek yol testlerine başladı. Şirket bir yandan test süreçlerini yürütürken diğer yandan temel bileşenlerin endüstriyel üretimi için fabrika altyapılarını kurmayı sürdürüyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi - Resim: 1

Yayınlanan teknik verilere göre iX5 Hydrogen, WLTP standartlarına göre 750 kilometreye varan bir menzil vaat ediyor.

1 11
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi - Resim: 2

’dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında ulaşabilen model, hidrojen depolarını 5 dakikadan daha kısa sürede doldurabilme özelliğiyle elektrikli araçlardaki uzun şarj bekleme sürelerine alternatif sunuyor.

2 11
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi - Resim: 3

TOYOTA İŞ BİRLİĞİ VE İMALAT ALTYAPISI

3 11
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi - Resim: 4

Araçta, Toyota ortaklığıyla geliştirilen 3. nesil yakıt hücresi sistemi yer alıyor.

4 11
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi - Resim: 5

Sistemlerin prototip montajı Münih'teki Hidrojen Yetkinlik Merkezi'nde yürütülürken, seri üretimin yapılacağı Avusturya'daki Steyr fabrikasında test tezgahları ve ekipman kurulumları tamamlanma aşamasına geldi.

5 11
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi - Resim: 6

YOL HARİTASI VE ÇIKIŞ TARİHİ

6 11
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi - Resim: 7

BMW'nin ürün gamı stratejisine göre beşinci nesil X5 platformunun ilk versiyonları Kasım 2026 sonunda pazara sunulacak.

7 11
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi - Resim: 8

Tam elektrikli ve hibrit seçeneklerin 2027 başında katılması beklenirken, hidrojen yakıt hücreli iX5 Hydrogen modeli ise 2028 yılında resmen yollarda olacak.

8 11
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi - Resim: 9
9 11
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi - Resim: 10
10 11
Hidrojenli BMW iX5 için seri üretim dönemi - Resim: 11
11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro