Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Herkes Norveç Fiyortları sanıyor, gerçek konumu şaşırtıyor… Gören dönüp bir daha bakıyor

Herkes Norveç Fiyortları sanıyor, gerçek konumu şaşırtıyor… Gören dönüp bir daha bakıyor

Artvin'de zirveden izlenen Çoruh Vadisi, kafes balık çiftlikleri ve yamaçlara kurulu köyler, görenlere Norveç fiyortlarını anımsatıyor.

Kaynak: İHA
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Herkes Norveç Fiyortları sanıyor, gerçek konumu şaşırtıyor… Gören dönüp bir daha bakıyor - Resim: 1

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyü, eşsiz doğası ve büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

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Herkes Norveç Fiyortları sanıyor, gerçek konumu şaşırtıyor… Gören dönüp bir daha bakıyor - Resim: 2

Fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelen bölge, sunduğu panoramik görüntülerle Norveç fiyortlarını aratmıyor.

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Herkes Norveç Fiyortları sanıyor, gerçek konumu şaşırtıyor… Gören dönüp bir daha bakıyor - Resim: 3

Adagül Köyü'nün yüksek kesimlerinden bakıldığında Çoruh Vadisi tüm ihtişamıyla gözler önüne seriliyor.

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Herkes Norveç Fiyortları sanıyor, gerçek konumu şaşırtıyor… Gören dönüp bir daha bakıyor - Resim: 4

Çoruh Nehri üzerinde sıralanan kafes balık çiftlikleri, vadinin doğal dokusuyla bütünleşirken, yamaçlara kurulmuş köyler de manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.

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Herkes Norveç Fiyortları sanıyor, gerçek konumu şaşırtıyor… Gören dönüp bir daha bakıyor - Resim: 5

Yeşilin her tonunu barındıran ormanlar, derin vadi ve Çoruh'un mavi sularının oluşturduğu eşsiz tablo, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölge, doğa fotoğrafçıları, kampçılar ve drone tutkunları için Artvin'in en özel seyir noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

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Herkes Norveç Fiyortları sanıyor, gerçek konumu şaşırtıyor… Gören dönüp bir daha bakıyor - Resim: 6

Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir atmosfer sunan Adagül köyü, keşfedilmeyi bekleyen rotalar arasında yer alırken, ziyaretçilerine "Norveç fiyortları değil, Artvin" dedirten manzarasıyla dikkat çekiyor.

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