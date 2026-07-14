Herkes Norveç Fiyortları sanıyor, gerçek konumu şaşırtıyor… Gören dönüp bir daha bakıyor

Yeşilin her tonunu barındıran ormanlar, derin vadi ve Çoruh'un mavi sularının oluşturduğu eşsiz tablo, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölge, doğa fotoğrafçıları, kampçılar ve drone tutkunları için Artvin'in en özel seyir noktalarından biri olarak öne çıkıyor.