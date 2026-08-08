Formaya tam 1000 sponsor aldı: Her bir karesi 3 bin TL

Formayı gelir kaynağına çevirdiler
Mali sorunlarla mücadele eden köklü bir futbol kulübü, dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.
Formayı gelir kaynağına çevirdiler
Mali sorunlarla mücadele eden köklü bir futbol kulübü, dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.
Kulüp, hazırladığı özel tasarım formada yüzlerce küçük reklam alanı oluşturarak bunları işletmelere açtı. Böylece forma, klasik bir sponsorluk anlaşmasının ötesine geçerek adeta bir kitle fonlaması projesine dönüştü.
Her reklam alanı ücretli satıldı
Kampanya kapsamında formadaki her bir kare için yaklaşık 60 dolar ücret belirlendi.
Projeye yoğun ilgi gösteren küçük işletmeler sayesinde kulübün kasasına şu ana kadar 254 bin Peru Solü (yaklaşık 75 bin dolar) gelir girdi.
Sponsorlara özel haklar tanındı
Kampanyaya katılan işletmeler yalnızca formada yer alma hakkı kazanmadı.
Aynı zamanda kulübün lisanslı ürünlerini satma yetkisi elde eden sponsorlar, futbolcularla telifsiz reklam çalışmaları yapabilme hakkına da sahip oldu.
Tarihi kulüpten dikkat çeken proje
Kulübün Marka Direktörü Jorge Fernandez Iraola, "Bu forma, bin taraftar girişimcinin sevgisini temsil ediyor." ifadelerini kullandı
İşte kampanyayı başlatan kulüp
Söz konusu kulübün, Peru futbolunun köklü ekiplerinden Deportivo Municipal olduğu açıklandı. Geçmişinde dört lig şampiyonluğu bulunan Lima temsilcisi, yaşadığı mali sıkıntıları aşabilmek için hayata geçirdiği bu kampanyayla dünya futbolunda ses getirdi.