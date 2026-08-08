Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Formaya tam 1000 sponsor aldı: Her bir karesi 3 bin TL

Formaya tam 1000 sponsor aldı: Her bir karesi 3 bin TL

Ekonomik sıkıntılar yaşayan köklü bir futbol kulübü, gelir elde etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Özel tasarlanan formada 1000 farklı sponsor yer aldı.

Kaynak: Diğer
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Formaya tam 1000 sponsor aldı: Her bir karesi 3 bin TL - Resim: 1

Formayı gelir kaynağına çevirdiler

Mali sorunlarla mücadele eden köklü bir futbol kulübü, dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

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Formaya tam 1000 sponsor aldı: Her bir karesi 3 bin TL - Resim: 2

Kulüp, hazırladığı özel tasarım formada yüzlerce küçük reklam alanı oluşturarak bunları işletmelere açtı. Böylece forma, klasik bir sponsorluk anlaşmasının ötesine geçerek adeta bir kitle fonlaması projesine dönüştü.

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Formaya tam 1000 sponsor aldı: Her bir karesi 3 bin TL - Resim: 3

Her reklam alanı ücretli satıldı

Kampanya kapsamında formadaki her bir kare için yaklaşık 60 dolar ücret belirlendi.

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Formaya tam 1000 sponsor aldı: Her bir karesi 3 bin TL - Resim: 4

Projeye yoğun ilgi gösteren küçük işletmeler sayesinde kulübün kasasına şu ana kadar 254 bin Peru Solü (yaklaşık 75 bin dolar) gelir girdi.

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Formaya tam 1000 sponsor aldı: Her bir karesi 3 bin TL - Resim: 5

Sponsorlara özel haklar tanındı

Kampanyaya katılan işletmeler yalnızca formada yer alma hakkı kazanmadı.

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Formaya tam 1000 sponsor aldı: Her bir karesi 3 bin TL - Resim: 6

Aynı zamanda kulübün lisanslı ürünlerini satma yetkisi elde eden sponsorlar, futbolcularla telifsiz reklam çalışmaları yapabilme hakkına da sahip oldu.

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Formaya tam 1000 sponsor aldı: Her bir karesi 3 bin TL - Resim: 7

Tarihi kulüpten dikkat çeken proje

Kulübün Marka Direktörü Jorge Fernandez Iraola, "Bu forma, bin taraftar girişimcinin sevgisini temsil ediyor." ifadelerini kullandı

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Formaya tam 1000 sponsor aldı: Her bir karesi 3 bin TL - Resim: 8

İşte kampanyayı başlatan kulüp

Söz konusu kulübün, Peru futbolunun köklü ekiplerinden Deportivo Municipal olduğu açıklandı. Geçmişinde dört lig şampiyonluğu bulunan Lima temsilcisi, yaşadığı mali sıkıntıları aşabilmek için hayata geçirdiği bu kampanyayla dünya futbolunda ses getirdi.

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