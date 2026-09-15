Havalimanından pilot kılığında kaçtı: Meksikalı kuryenin şeytani planı

Ekipler bağlantılı olabilecek kişi veya kişileri tespit etmek için görüntüleri inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerle bağlantısı olduğu düşünülen A.F.H.A ve I.E.D.C.H isimli kişileri tespit etti. Araştırma sonucu ve I.E.D.C.H'nin üzerinde pilot kıyafeti olduğu ve 2 şüphelinin de havalimanından ayrıldığı tespit edildi. Ekiplerin İstanbul'da yaptığı çalışmalar kapsamında I.E.D.C.H'nin konakladığı otelden ayrıldığı ve şüpheliyi bulma çalışmaların devam ediyor.