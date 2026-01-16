Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem, bölgedeki birçok ilimizi adeta yerle bir etti. Yaşanan depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’da Türkiye gündemine oturacak korkunç iddialar ortaya atıldı.

Hatay’ın Kumlu ilçesinde görevli bir öğretmen, depremden etkilenen ilçede 2023 yılından beri çocukların tehlikeli ve kötü şartlarda eğitim gördüklerini iddia ederek, Kumlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihmaller yapıldığını öne sürdü.

“DEPREMİN İLK GÜNLERİNDE ÇADIRIMIZI KURDURMADILAR”

Deprem olduğu ilk zamanlarda bakanlığın kendilerine çadır gönderdiğini belirten öğretmen, “İlçe Milli Eğitim, 2023 yılındaki deprem yeni olduğu zaman bize çadırımızı kurdurmadı. O zamanlarda binaların akıbeti bile belli değildi. Biz, o binaların içinde girdik, eğitim yaptık okullarda” sözlerini sarf etti.

“KUMLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, ANAOKULUNA TAŞINDI”

Öte yandan öğretmen, depremin etkisiyle yıkılan Hatay Kumlu Milli Eğitim Müdürlüğü binasının öğrencilerin eğitim gördüğü Hatay Kumlu Nene Hatun Anaokulu’na taşındığını, ve öğrencilerin binadan çıkarıldığını iddia etti. Öğretmen, yoğun çabaları sonrası anaokulunun bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 1 ay önce boşaltıldığını söyledi. Öte yandan öğretmen, konuya ilişkin CİMER’e şikayette de bulundu.

Nene Hatun Anaokulu'nun tabelası

Nene Hatun İlkokulu, Kumlu Milli Eğitim Müdürlüğü oldu

“BELEDİYE BİNASI HALK EĞİTİM BİNASINA, ÖĞRENCİLER KONTEYNERE”

Hatay’ın Kumlu ilçesinde yaşanan skandallar bununla da bitmedi. Öğretmenin iddiasına göre, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay Kumlu Belediyesi binası, depremden sonra ödenek gönderilen Hatay Kumlu Halk Eğitim binasına taşındı.

Bakanlık tarafından çatı tamiratı onarımı yapılan binanın tabelasına Kumlu Belediyesi yazısı asıldı. Halk eğitim binasında eğitim gören öğrencilerin ise bireysel barınma konteynerlerine alındığı ortaya çıktı.

Halk eğitim merkezi kumlu belediyesi olarak kullanılıyor

Halk Eğitim Merkezi konteynere taşındı

“ORTAOKUL BİNASI, OKUL MÜDÜRÜNÜN KİŞİSEL YAŞAM ALANINA ÇEVRİLDİ”

Skandal iddialar gittikçe daha da ilginçleşiyor. Öğretmenin iddiasına göre, Hatay Kumlu Kırcaoğlu ilk ortaokulu binası, depremden sonra okul müdürü tarafından kişisel yaşam alanına çevrildi. Binadaki eğitim öğretim faaliyetleri sonlandırıldığı belirtilirken, geçmiş dönemlerde de bu okulda eğitim gören öğrencilerin yer değişikliğine maruz bırakıldığı ifade edildi.

Öğretmenin kişisel yaşam alanına çevirdiği Kırcaoğlu İlk ortaokulu

“ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİNE SOĞAN TOPLATILDI” İDDİASI

2023/2024 yılında yaşanan olayda ise, depremzede ana sınıfı öğrencilerinin 40 derece sıcağın üstünde okul saatleri içinde tarlada soğan toplatıldığı iddia edildi.

İşte o görüntüler,

“YIKIM KARARI VERİLEN BİNALARDA EĞİTİM YAPILDI”

Hatay’ın Kumlu ilçesinde 2024 yılında gerçekleşen olayda ise, sağlam olmayan eğitim alanları ile ilgili Hatay Valiliği'nin yıkım kararı verdiği, ancak yıkım kararı verilen bazı binalarda o dönemde eğitim ve öğretimin devam ettiği ortaya çıktı. Öğretmenin konuya ilişkin CİMER başvurusuna ise şu yanıt geldi,

“Bahsi geçen konular bakanlığımız ve valiliğimiz yatırım programı kapsamında yapılmakta olup eğitime devam edilmesi ise yetkili birimlerden izin alınarak yapılmaktadır.”

Öğretmenin CİMER'e yaptığı başvuru

“İLKOKUL, İKİ ÖĞRETMENİN KİŞİSEL YAŞAM ALANINA ÇEVRİLDİ”

Öte yandan öğretmen, Hatay Kumlu Kelli İlkokulu’nun 2023/2024 yılında hiçbir yasal gereklilik olmaksızın kapatılıp okula yeni atanan iki öğretmenin kişisel yaşam alanına çevrildiğini açıkladı. Öğretmen, konuya ilişkin şikayetini de iletti. İddiaya göre olayın ardından 1 yıl sonra, o iki öğretmen, binadaki yıkım kararı nedeniyle, öğrencilerden aldıkları okuldan çıkartıldı. Öte yandan öğretmen, öğrencilerin proje sınıfının okulun temizlik işçilerinin dinlenme alanı olarak ayrıldığını açıkladı.

İşte o belgeler,

“SINIFLAR, ÖĞRENCİLER İÇİN UYGUN DEĞİL”

Öğretmen, Hatay Kumlu Kelli İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinin 2023/2024 eğitim öğretim yılında 5.nakil oldukları sınıfta, dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İbiş zamanında bakım ve onarım için para alındığını, ancak sınıfın öğrenciler için hiç de uygun olmadığını gözler önüne serdi. Öğretmen, yaşanan olaylar sonrası, Kumlu İlçe Milli Eğitim Müdürü, Mustafa Tunçer’in kendisini görevden uzaklaştırdığını söyledi.

“YIL 2026 OLDU HALA ÇOCUKLARIN SINIFI YOK”

“Yıl 2026 oldu halâ çocukların sınıfı yok” diyen öğretmen, “Ana sınıfları üzerinden bir sistem kurmuşlar. Bu yıl proje ana sınıfında okulun temizlik işçileri var. Ben bu ilçe bunları yapıyor, ihmaller var diyorum, her defasında olayları kapatıyorlar. İlla ölmemiz mi lazım dikkate almaları için? Yeterince ölmedik mi ? 6 Şubat tarihinde tespit ettiğim okullar bunlar. Başka okullarda vardır belki bilmiyorum umarım bir gün bu adamlar yüzünden kimse ölmez” diyerek isyan etti.

“MÜFETTİŞ YERİNE MUHAKKİK GÖNDERDİLER”

Konuya ilişkin savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden öğretmen, “O savcılık aşamasında da hiçbir şekilde müfettiş, normalde müfettiş atanması gerekiyordu. Ancak sadece iki muhakkik gönderdiler. İki Muhakkik ne demek? Muhakkik dediği de şube müdürü öğretmen. Olmaz ki. Taraflı bir muhakkik olmaz ki. Başka bir okulda şube müdürü nasıl muhakkik oluyor ya? Ve orada 23.10.2023 tarihli raporda okul müdürü beni aradı, dedi ki bu “eğitime uygundur” raporunu imzalayacaksınız. Bunu imzalayın gelin. Ailemi arıyorlar, ablamı arıyorlar, babamı arıyorlar. İmzala, imzala. Dedim ki ben bunu imzalamam bu raporu? Allah korusun bir şey olsa o çocuklara ne olacaktı? Bana diyor ki müfettiş geldi gel imzala. Müfettiş falan da gelmemiş. Gerçeğe haykırı bir şekilde diyor ki müfettiş geldi. Müfettiş gelmemiş. İmzalayayım diye bana müfettiş geldi diyor” dedi.