Hatay’ın Erzin ilçesinde terör örgütü IŞİD’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.