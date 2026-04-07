Hatay’ın Erzin ilçesinde terör örgütü IŞİD’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.