Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Hasat başlamadan ücretleri belli oldu: Günde 1750 TL kazanacaklar

Hasat başlamadan ücretleri belli oldu: Günde 1750 TL kazanacaklar

Ordu'da 2026 fındık hasat sezonunda uygulanacak tarım işçisi ücretleri açıklandı. Günlük yevmiye 1.750 TL olarak belirlenirken, çuvalcı, aşçı, katırcı ve patoz ücretleri de netleşti.

Kaynak: AA
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Hasat başlamadan ücretleri belli oldu: Günde 1750 TL kazanacaklar - Resim: 1

Fındık hasadına sayılı günler kala, Ordu'da 2026 sezonunda uygulanacak tarım işçisi ücretleri belli oldu. Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan tavsiye kararına göre, fındık hasadında çalışacak işçilere günlük net 1.750 TL ödenecek.

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Hasat başlamadan ücretleri belli oldu: Günde 1750 TL kazanacaklar - Resim: 2

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası'nda yaptığı açıklamada, 2026 yılı hasat dönemine ilişkin ücret tarifesinin belirlendiğini duyurdu.

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Hasat başlamadan ücretleri belli oldu: Günde 1750 TL kazanacaklar - Resim: 3

GÜNDE 1.750 TL KAZANACAKLAR

Alınan karara göre, fındık toplama işlerinde görev alacak tarım işçilerine, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemeğin işçiye ait olması şartıyla çalıştıkları her gün için net 1.750 TL ödeme yapılacak.

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Hasat başlamadan ücretleri belli oldu: Günde 1750 TL kazanacaklar - Resim: 4

Soydan ayrıca, fındık hasadında çalıştırılması yasak olan yaştaki çocukların kesinlikle çalıştırılmaması gerektiğini belirterek, kurala aykırı davrananlar hakkında idari para cezası uygulanabileceğini hatırlattı.

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Hasat başlamadan ücretleri belli oldu: Günde 1750 TL kazanacaklar - Resim: 5

ÇUVALCI, AŞCI VE KATIRCI ÜCRETLERİ DE AÇIKLANDI

Hasat döneminde uygulanacak diğer ücretler de netleşti.

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Buna göre;

Aşçı (10-15 işçi için): 1.750 TL

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Çuvalcı: 1.900 TL

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Kiloyla toplama yapılan bahçelerde çuvalcı: 2.250 TL

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Katırcı (katırıyla birlikte): 3.500 TL

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Kilogram usulü çalışan işçiler: Kilogram başına 15 TL

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Patoz saat ücreti: 6.000 TL

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İş aracılarına belge şartı getirildi

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Kurul kararına göre, tarım işçisi temin eden aracıların İŞKUR İl Müdürlüklerinden alınmış aracı belgesine sahip olması gerekiyor.

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Ayrıca aracı (dayıbaşı) ücretleri de belirlendi. Buna göre 15 işçiye kadar günlük 1.900 TL, 15 işçiden fazla işçi için ise günlük 2.100 TL ücret uygulanması tavsiye edildi.

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Hasat başlamadan ücretleri belli oldu: Günde 1750 TL kazanacaklar - Resim: 15

Yetkililer, belirlenen ücretlerin tavsiye niteliğinde olduğunu belirtirken, hasat döneminde hem işçi haklarının korunması hem de çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

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