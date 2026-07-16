Fındık hasadına sayılı günler kala, Ordu'da 2026 sezonunda uygulanacak tarım işçisi ücretleri belli oldu. Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan tavsiye kararına göre, fındık hasadında çalışacak işçilere günlük net 1.750 TL ödenecek.
Hasat başlamadan ücretleri belli oldu: Günde 1750 TL kazanacaklar
Ordu'da 2026 fındık hasat sezonunda uygulanacak tarım işçisi ücretleri açıklandı. Günlük yevmiye 1.750 TL olarak belirlenirken, çuvalcı, aşçı, katırcı ve patoz ücretleri de netleşti.Kaynak: AA
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası'nda yaptığı açıklamada, 2026 yılı hasat dönemine ilişkin ücret tarifesinin belirlendiğini duyurdu.
GÜNDE 1.750 TL KAZANACAKLAR
Alınan karara göre, fındık toplama işlerinde görev alacak tarım işçilerine, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemeğin işçiye ait olması şartıyla çalıştıkları her gün için net 1.750 TL ödeme yapılacak.
Soydan ayrıca, fındık hasadında çalıştırılması yasak olan yaştaki çocukların kesinlikle çalıştırılmaması gerektiğini belirterek, kurala aykırı davrananlar hakkında idari para cezası uygulanabileceğini hatırlattı.
ÇUVALCI, AŞCI VE KATIRCI ÜCRETLERİ DE AÇIKLANDI
Hasat döneminde uygulanacak diğer ücretler de netleşti.
Buna göre;
Aşçı (10-15 işçi için): 1.750 TL
Çuvalcı: 1.900 TL
Kiloyla toplama yapılan bahçelerde çuvalcı: 2.250 TL
Katırcı (katırıyla birlikte): 3.500 TL
Kilogram usulü çalışan işçiler: Kilogram başına 15 TL
Patoz saat ücreti: 6.000 TL
İş aracılarına belge şartı getirildi
Kurul kararına göre, tarım işçisi temin eden aracıların İŞKUR İl Müdürlüklerinden alınmış aracı belgesine sahip olması gerekiyor.
Ayrıca aracı (dayıbaşı) ücretleri de belirlendi. Buna göre 15 işçiye kadar günlük 1.900 TL, 15 işçiden fazla işçi için ise günlük 2.100 TL ücret uygulanması tavsiye edildi.
Yetkililer, belirlenen ücretlerin tavsiye niteliğinde olduğunu belirtirken, hasat döneminde hem işçi haklarının korunması hem de çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.