Kastamonu'nun coğrafi işaret tescilli kestane balında yeni hasat sezonu başladı. Arıcılar uzun süredir bekledikleri sağımı yaparken, bu yıl ortaya çıkan tablo beklentilerin oldukça altında kaldı.
Hasat başladı: Kilosu altınla yarışıyor ama yüzleri güldürmedi
Bir zamanlar yüzlerce tonluk üretimiyle dikkat çeken coğrafi işaretli ürün için hasat başladı. Ancak bu yıl açıklanan rakamlar, üreticileri de tüketicileri de şaşkına çevirdi. Kilosu altınla yarışan ürünün rekolte beklentisi oldukça düşük kaldı.Kaynak: İHA
Geçmiş yıllarda yüzlerce tonluk üretime ulaşan kestane balında bu sezon yaklaşık 100 tonluk rekolte öngörülüyor. Üretimde yaşanan sert düşüşün en önemli nedenleri arasında bal arısı zararlısı ile iklim değişikliğinin oluşturduğu olumsuz koşullar gösteriliyor.
ÜRETİMİN KALBİNDE HASAT MESAİSİ BAŞLADI
Karadeniz kıyısındaki Doğanyurt, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide ve İnebolu başta olmak üzere birçok ilçede arıcılar kovanlardaki petekleri sağmaya başladı. Yaklaşık 85 bin arı kolonisi ve 750'ye yakın üreticisiyle Kastamonu, Türkiye'nin en önemli kestane balı merkezleri arasında yer almayı sürdürüyor.
Yaklaşık 20 bin hektarlık kestane ormanına sahip kentte üreticiler, yıl boyunca büyük emek verdikleri balın kalitesini korumaya çalışırken, son yıllarda yaşanan verim kaybının sektörü ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor.
Bozkurt'ta üretim yapan arıcı Muzaffer Demir, son yıllarda yaşanan kayıpların ardından bu sezon umut verici gelişmeler yaşandığını söyledi. Kestane ağaçlarının yeniden daha sağlıklı çiçek açmaya başladığını ifade eden Demir, verimin henüz istenilen seviyeye ulaşmasa da önümüzdeki yıllarda artmasını beklediklerini dile getirdi.
Üreticilere göre gal arısı ve dal kanseri nedeniyle uzun süredir baskı altında kalan kestane ağaçlarında toparlanma işaretleri görülmeye başladı. Buna rağmen iklim koşullarındaki düzensizlik, üretimin eski seviyelerine dönmesini şimdilik engelliyor.
Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, 2018 yılında coğrafi işaret alan kestane balının son yıllarda ciddi kayıp yaşadığını belirtti. Başar, 2021 yılı öncesinde yaklaşık 500 ton seviyesinde olan üretimin bu sezon 100 ton civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
Başar ayrıca kovan başına alınan bal miktarının da büyük ölçüde düştüğünü belirterek, geçmişte 10-15 kilogram seviyesinde olan üretimin son yıllarda 2-3 kilogram bandına kadar gerilediğini, bazı bölgelerde ise arıcıların hiç bal hasadı yapamadığını söyledi.
FİYATI 3 BİN 500 LİRAYA ULAŞTI
Üretimdeki düşüş nedeniyle maliyet baskısının arttığını vurgulayan sektör temsilcileri, Kastamonu kestane balı için birlik tarafından önerilen kilogram satış fiyatının 3 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Buna rağmen düşük verim nedeniyle birçok üreticinin maliyetini karşılamakta zorlandığı ifade ediliyor.
Öte yandan gal arısıyla mücadele kapsamında Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından laboratuvar ortamında çoğaltılan Torymus Sinensis böcekleri, kestane ormanlarına bırakılmaya devam ediyor. Zararlının popülasyonunu azaltmayı hedefleyen bu biyolojik mücadele sayesinde önümüzdeki yıllarda hem kestane ağaçlarının korunması hem de bal üretiminin yeniden yükselmesi umut ediliyor.