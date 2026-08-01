Hasat başladı: Kilosu altınla yarışıyor ama yüzleri güldürmedi

FİYATI 3 BİN 500 LİRAYA ULAŞTI



Üretimdeki düşüş nedeniyle maliyet baskısının arttığını vurgulayan sektör temsilcileri, Kastamonu kestane balı için birlik tarafından önerilen kilogram satış fiyatının 3 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Buna rağmen düşük verim nedeniyle birçok üreticinin maliyetini karşılamakta zorlandığı ifade ediliyor.