Hasat başladı: Kilosu 25 TL’ye düştü, üretici isyan etti

Ulu, Gülaven cinsi şeftalinin üreticiden çıkış fiyatının 20 ila 25 TL arasında değiştiğini ifade ederek, yalnızca hasat maliyetinin kilogram başına yaklaşık 5 TL olduğunu dile getirdi. Gübre, ilaçlama, budama ve diğer üretim giderleri de eklendiğinde maliyetin 20 TL'nin üzerine çıktığını belirten Ulu, yüksek rekoltenin bu yıl avantaj yerine dezavantaja dönüştüğünü söyledi.