Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Bursa şeftalisinin hasadı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde başladı. Yaklaşık 6 bin dönüm alanda yetiştirilen ve bu yıl 10 bin ton üretim beklenen Bursa şeftalisi, tarlada kilogramı 25 TL'den alıcı bulurken, pazar tezgahlarında ise yaklaşık 35 TL'den satışa sunuluyor.
Hasat başladı: Kilosu 25 TL’ye düştü, üretici isyan etti
Avrupa Birliği tarafından tescillenen ve kalitesiyle adından söz ettiren önemli bir tarım ürününde hasat heyecanı başladı. Ancak bu sezon yaşanan gelişmeler, üreticilerin beklediği sevincin yerini endişeye bıraktı.Kaynak: DHA
Lezzeti, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Bursa şeftalisi, Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen ürünleri arasında yer alıyor. Bu sezon rekoltenin yüksek ve ürün kalitesinin iyi olmasına rağmen piyasadaki durgunluk ile fiyatlardaki gerileme üreticiyi ekonomik açıdan zorluyor.
İnegöl'ün İsaören Mahallesi'nde Gülaven cinsi şeftalinin hasadına başlanırken, önümüzdeki günlerde Kristalven cinsi şeftalinin de toplanacağı belirtildi. İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, sezonun verimli başladığını ancak üreticinin beklediği kazancı elde edemediğini söyledi.
Ulu, Gülaven cinsi şeftalinin üreticiden çıkış fiyatının 20 ila 25 TL arasında değiştiğini ifade ederek, yalnızca hasat maliyetinin kilogram başına yaklaşık 5 TL olduğunu dile getirdi. Gübre, ilaçlama, budama ve diğer üretim giderleri de eklendiğinde maliyetin 20 TL'nin üzerine çıktığını belirten Ulu, yüksek rekoltenin bu yıl avantaj yerine dezavantaja dönüştüğünü söyledi.
Piyasadaki durgunluğun üreticiyi zor durumda bıraktığını kaydeden Ulu, meyve suyu fabrikalarının alım fiyatlarının da kısa sürede 7 TL'den 5 TL'ye kadar düştüğünü belirtti. Bu gerilemenin serbest piyasadaki fiyatları da olumsuz etkilediğini ifade eden Ulu, ihracat kanallarının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Artan maliyetler karşısında üreticinin büyük sıkıntı yaşadığını söyleyen Ulu, "20-25 TL'ye sattığımız şeftaliyle sezonu nasıl tamamlayacağımızı, gübre ve ilaç borçlarımızı nasıl ödeyeceğimizi şimdiden düşünmeye başladık" diyerek yaşanan ekonomik baskıyı dile getirdi.
İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu ise bu yıl ürün miktarının oldukça yüksek olduğunu, ancak ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle fiyatların gerilediğini belirtti.
Çıbukcu, bölgede kurulacak bir meyve suyu fabrikasının ürünlerin değerlendirilmesine katkı sağlayacağını ve özellikle bol üretim yaşanan dönemlerde çiftçinin elini rahatlatacağını ifade etti.