Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, peynir alışverişinde sadece dış görünüşe bakmanın yetersiz olduğunu, mutlaka etiket üzerindeki ürün adına ve içindekiler kısmına odaklanılması gerektiğinin altını çizdi. Peki, doğru peynir seçimi nasıl yapılmalı?
Hangi peynir daha sağlıklı? Uzman gıda mühendisi açıkladı
Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, peynir seçiminde dış görünüşe veya büyük ambalaj görsellerine değil, mutlaka ürün adına ve içindekiler listesine bakılması gerektiği konusunda uyardı.Kaynak: Diğer
Hangi çeşitler insan sağlığı açısından tehlike arz ediyor? Bayburtluoğlu'nun kendi mutfağına asla sokmadığı üç peynir kategorisi şu şekilde sıralandı: İşte güvenli peynir seçimiyle ilgili bilinmesi gerekenler...
Market raflarında özellikle beyaz peynir, kaşar peyniri ve tost peyniri gibi pek çok alternatif tüketicileri bekliyor. Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, peynir tercih ederken sadece dış görünüşe güvenilmemesi gerektiğini vurgulayarak tüketicilere etiket okuma alışkanlığı kazanmaları yönünde uyarıda bulundu.
“Bir gıda mühendisi anne olarak evimin standardı olan gıdaları da olmayanları da sizinle açık açık paylaşmaya çalışıyorum” diyen Bayburtluoğlu, “Her beyaz olan beyaz peynir, her sarı olan kaşar değil” dedi.
Gzt'de yer alan habere göre, Bayburtluoğlu, daha önce de evinde düzenli olarak tercih etmediği peynir çeşitlerini takipçileriyle paylaştığını söyledi. Gıda mühendisinin ilk sıraya koyduğu grup, pastörize edilmemiş sütten kontrolsüz koşullarda üretilen köy ve taze peynirleri oldu.
İkinci sırada ise eritme peynirleri bulunuyor. Bayburtluoğlu, bu ürünlerin bir kez tüketilmesinin farklı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Canımız çekti, bir gün yedik diye dünyanın sonu mu? Tabii ki değil. Ama evimin standardı mı? Değil" diye konuştu.
Gıda mühendisinin paylaşımında özellikle peynir etiketi nasıl okunur sorusuna yönelik uyarısı dikkat çekti. Bayburtluoğlu'na göre tüketicilerin raftaki ürünleri seçerken büyük görseller veya peynirin görünüşü yerine ürünün gerçek adına ve içindekiler bölümüne bakması gerekiyor.
Çünkü market rafında kaşar peynirine benzeyen ve çoğunlukla aynı amaçla kullanılan bir ürünün ambalajında “kaşar peyniri” yerine farklı bir ürün adı bulunabiliyor.
Bayburtluoğlu, kaşar peynirinin maliyetine de dikkat çekti. Uzmanın verdiği bilgiye göre yaklaşık 10-11 litre sütten 1 kilogram kaşar peyniri elde edilebiliyor.
Beyaz peynirde ise bu miktarın yaklaşık 7 litre süt civarında olabildiğini aktaran Bayburtluoğlu, söz konusu oranların üretim tekniğine ve kullanılan sütün bileşimine göre değişebileceğini de özellikle belirtti.
Tüketicilerin market alışverişinde karşılaştırdığı ürünlerden biri de tost peyniri ile kaşar peyniri. Benzer görünümleri ve eritilerek kullanılabilmeleri nedeniyle iki ürün zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor.
Bayburtluoğlu ise tost peynirinin kaşara benzer görünmesinin aynı ürün oldukları anlamına gelmediğini vurguladı. Ürünün niteliğini anlayabilmek için ambalajın ön yüzündeki görseller yerine ürün adına ve içindekiler listesine bakılması gerektiğini söyledi.
Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu'nun listesine son eklediği ürün ise tost peyniri oldu. "Eve sokmadığım peynir sayısı ikiden üçe çıktı” diyen Bayburtluoğlu, üçüncü grubu açıklarken “Ve gelelim listeye eklediğim üçüncü gruba: Tost peyniri. Burada özellikle etiket okumak çok önemli" şeklinde konuştu.
Bayburtluoğlu, tüketicilere alışveriş sırasında ambalaj üzerinde "kaşar peyniri" mi yoksa "tost peyniri" mi yazdığını kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.