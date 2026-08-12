Hangi peynir daha sağlıklı? Uzman gıda mühendisi açıkladı

Gzt'de yer alan habere göre, Bayburtluoğlu, daha önce de evinde düzenli olarak tercih etmediği peynir çeşitlerini takipçileriyle paylaştığını söyledi. Gıda mühendisinin ilk sıraya koyduğu grup, pastörize edilmemiş sütten kontrolsüz koşullarda üretilen köy ve taze peynirleri oldu.

İkinci sırada ise eritme peynirleri bulunuyor. Bayburtluoğlu, bu ürünlerin bir kez tüketilmesinin farklı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Canımız çekti, bir gün yedik diye dünyanın sonu mu? Tabii ki değil. Ama evimin standardı mı? Değil" diye konuştu.