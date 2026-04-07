İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen oyuncu Hande Erçel hakkında yapılan adli incelemelerin sonucu açıklandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen testlerde, Erçel’in uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Test sonucunun negatif olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında gözaltı ve ifade işlemleri yapılırken, şüphelilerden alınan kan ve saç örnekleri üzerinde analizler gerçekleştirilmişti.

Bu süreçte Türkiye’ye dönerek savcılığa ifade veren Erçel, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını belirterek iddiaları reddetmişti.

Test sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Erçel hakkında uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı ifade edilirken, soruşturmanın diğer şüpheliler açısından sürdüğü öğrenildi.