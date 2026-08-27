Batman’ın Sason ilçesinde yer alan ormanlık bölgelerde, herhangi bir insan müdahalesi bulunmadan elde edilen organik bal, yüksek satış bedeliyle öne çıkıyor.
Halk ağaç kovuklarından topluyor: Kilogramı çeyrek altını geçiyor
Batman Sason’daki ormanlık alanlarda insan müdahalesi olmadan el değmeden üretilen doğal meşe balı, şifa arayanların odağı oldu. Kilogram fiyatı çeyrek altını geçen bu özel ürün, Amerika ve Rusya gibi ülkelere ihraç edilerek yerel halk için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.Kaynak: İHA
İlçedeki gezgin arıcıların sürülerini besleme sürecinde kovanlardan ayrılan oğul arılar, çevredeki ağaç gövdelerinde yer alan boşluklara yuvalanıyor.
Bu alanlarda katkısız şekilde bal üretmeye başlayan arılar, zaman içerisinde ağaç kovuklarını doğal kovanlara dönüştürüyor.
Bölgede keşfedilen bu bal kaynakları, özel teknikler uygulanarak toplanıyor ve pazara sunuluyor.
Yapımında hiçbir şekilde şeker ya da kimyasal madde barındırmayan bal, tamamen katkısız olması sebebiyle şifa arayan vatandaşların öncelikli tercihi haline geliyor.
Ağaç kovuklarından derlenen bal, değerinin yüksekliği kadar kırsal alanda yaşamını sürdüren kişiler adına da kritik bir ekonomik gelir sağlıyor.
İnsan eli değmeden doğal koşullarda oluşan bu ürünü tedarik eden kişiler; balı başta Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya olmak üzere pek çok farklı ülkeye gönderiyor.
Sason ormanlarından toplanan meşe balının, tamamen doğal yöntemlerle meydana gelmesi ve kısıtlı miktarda çıkarılabilmesi nedeniyle piyasadaki emsallerine kıyasla yüksek değerden alıcı bulduğu vurgulanıyor.
Özellikle sağlığına katkı sağlamak amacıyla doğal ürün tercih eden tüketicilerin yoğun talep gösterdiği balın kilogramı, çeyrek altını geçiyor.
Bu balın kilosu 15 bin liraya kadar çıkıyor.