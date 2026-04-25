Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir vahşet yaşandı. Bir kafede çalışan Muhammet Ş. ve arkadaşı Ramazan D., hırsızlık suçundan cezaevine giren işletme sahibi Nezihe Şaşmaz'ın suçunu üstlenmeleri için bir evde zorla alıkonuldu.

Günlerce süren ve "bu kadarı da olmaz" dedirten işkencelerin ardından yargılanan 9 sanıktan 7’sine ağır hapis cezaları verildi.

Nefes Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre. Diyarbakır’da hırsızlık suçundan tutuklanan bir kadınla ilgili ifadesini değiştirmesi için Muhammet Ş. ile Ramazan D.’ye akıl almaz işkenceler uygulayan 9 sanıktan 7’si çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıkların alıkoydukları bir gencin suçu üstlenmeleri için yaptıkları işkencenin detayları ortaya çıktı.

Diyarbakır’da Bağlar İlçesinin Fatih Mahallesinde bir evde zorla alıkonulan Muhammet Ş. adlı gence akıl almaz işkenceler uygulayan 9 sanık, “Cebir, tehdit, hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile gece vakti yağma, eziyet etme” suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

20 KİŞİ BANA İŞKENCE ETTİ

İşkence mağduru Muhammet Ş. yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:

“Cafe işleten Nezihe Şaşmaz ile Tiktok’ta tanıştık. Kafesinde çalıştım. Sonra annesi Sibel ve kardeşi Nazar ile tanıştık. Nevcivan adlı kişi Nezihe ve arkadaşları tarafından gasp edildi.

Evinden eşyaları çalındı, hesabından para aktarımı yapıldı. Nezihe bu olay sonrası tutuklandı. Beni de ifademi değiştirip suçu üstlenmem için alıkoydular.

Nezihe’nin annesi Sibel, Nevcivan’a telefonda ‘Kızımın suçu yok onu uyuşturucuya düşürmüşler’ dedi ve Nevcivan’a şikâyetinden vazgeçmesi halinde 20 bin lira vereceğini söyledi.

Telefonu kapattıktan sonra kadınlı erkekli 20 kişi geldi. Vücudumu bantlayıp hareketsiz bıraktıktan sonra Sibel Şaşmaz’ın talimatıyla dizlerime çekiçle vurdular. Bıçak ile bacaklarımı kestiler. Rakı şişesini kafama vurup ellerindeki penselerle önce dilimi, sonra ayak parmaklarımı çektiler. El ve ayaklarımı bağlayıp üzerime naylon damlattılar.

Bu acıya dayanamadığım için bağırma sesi duyulmasın diye ağzıma çorap tıkadılar. Bu şekilde görüntülerimi çektiler. Hırsızlıktan tutuklanan Nezihe’nin kardeşi Nazar görüntülü olarak konuştuğu Şeyhmus adlı kişi de ‘Bu işkenceler sana az. Bekle ben gelince bak daha sana neler yapacağım’ dedi. Günlerce alıkonulduğum evde her türlü işkenceye maruz kaldım.

Cüzdanımı, paramı ve kredi kartımı gasp ettiler. Sonra da içki ve uyuşturucu kullandıkları evin tüm temizliğini bana yaptırdılar. Ardından babamı ve halamı arayıp 15 bin lira karşılığında beni bırakacaklarını söylediler. Ailemin polise gitmesi halinde uygunsuz çekilen görüntülerimi sosyal medyada paylaşacakları tehdidinde bulundular.”

KOLLARIMI JİLETLEYİP SİGARA SÖNDÜRDÜLER

Muhammet Ş. ile birlikte işkencelere maruz kalan arkadaşı Ramazan D. ise ifadesinde, “Beni zorla bir araca bindirip bir eve hapsettiler. üç gün bilmediğim evde kaldım. Ellerimi, ayaklarımı bantladıktan sonra çekiç ile vücuduma vurmaya başladılar. Pense ile ayak parmaklarımı çektiler. Yüzümde ve vücudumda sigara söndürdüler. Kollarımı jiletle kesip sopalarla dövdüler. Tüm bunları telefon ile kayda aldıktan sonra arkadaşım Muhammet’e yaptıkları işkence görüntülerini bana izlettiler. Hırsızlıktan tutuklanan Nezihe’nin işlediği suçu bizim üstlenmemizi istediler” dedi.

HAKİM DE BİZİZ DEVLET DE

İşkenceye maruz kalan gencin babası Hanifi Ş. ifadesinde, “Oğlum daha önce kafesinde çalışan Nezihe’nin tutuklandığını söyledi. Sonra beni arayan kişi ‘Oğlun elimizde rehindir. Vereceğim adrese gel’ dedi. Gittiğimde bana Nezihe’nin tutuklandığını, hırsızlığa maruz kalan müşteki ile avukatın görüştükten sonra ifadesini değiştireceğini, oğlumun da hırsızlık suçunu üstlenmesini ve maddi zararı gidermemizi, aksi halde oğlumu bırakmayacaklarını söylediler. Bana ‘Devlette biziz, hakim de biziz. Oğlunun ölüsünü alırsın. Şimdi uzaklaş buradan dediklerimizi yap’ dediler. Sonra da Sibel Şaşmaz beni arayıp, ‘Kızım senin oğlun yüzünden cezaevinde. Oğlun suçu üstlenecek kızım ve arkadaşları serbest kalırsa bizde oğlunu bırakırız’ dedi. Oğlumu almak için gittiğimde Berzan adlı kişi kesici aletle iki kulağımın arkasını kesti” dedi.

ONA OLAN ÖFKEMLE PENSE İLE PARMAKLARINI SIKTIM

Muhammet Ş.’ye işkence eden sanık Berzan Çakmak ise ona olan öfkesi ve kini nedeniyle pense, çekiç gibi aletlerle işkence ettiğini itiraf ederek şöyle dedi:

“Eve gittiğimde Muhammet’i Sibel, Nezan, Nazar, Reber, Ramazan ve Hasret adlı kişiler dövüyordu. Gözleri morarmış olarak ellerinden alıp yan odaya götürdüm. Burada önce yumrukladım. Sibel odaya elinde pense, çekiç, koli bandı ve bazı aletlerle geldi. Muhammet'in elini, ayaklarını ve ağzını bantladık. Sibel çekiç ile Muhammet'in diz kapaklarına vurdu. Bende pense ile ayaklarına ve koluna vurdum. Parmaklarını pense ile sıktım. Sibel naylon getirip üzerine damlatmamı istedi” dedi.

DİLİNİ PENSEYLE ÇEKİP VÜCUDUNA NAYLON DAMLATTILAR

Mahkeme, sanıklar Berzan Çakmak, Mehmet Narin, Nezan Fırat, Ramazan Güngörmez ve Sibel Şaşmaz’ı “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, eziyet etmek, silahlı konutta birden fazla kişiyle geceleyin yağma” suçundan 33 yıl 8’er ay, Nazar Şaşmaz 30 yıl 4 ay, Hasret Güngörmez 4 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanık Reber Fidan ile Barış Akyar ise delil yetersizliğinden beraat etti.

İSTİNAF BERAAT KARARLARINI BOZDU

Bölge İstinaf Mahkemesi sanık Hasret Güngörmez’e eziyet ve nitelikli yağma suçundan verilen beraat kararını bozdu. Sanığın da diğer sanıklarla birlikte işkence evine gidip geldiği ve alıkoyma, işkence, şiddet olayları içinde yer almış olmasına rağmen bu iki suçtan beraat etmesi usul ve yasaya aykırı buldu.

Sanık Barış Akyar’a verilen beraat kararını da bozan istinaf, işkence ve alıkoyma suçuna yardım ettiği sabit olduğu halde verilen beraat kararını yasaya aykırı bulup yeniden yargılama ile cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Diğer cezalar ise usul ve yasaya uygun bulundu ve sanıkların istinaf başvuruları reddedildi.