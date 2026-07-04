Güneşten korunmanın altın kuralları: En çok ihmal edilen bölgeler açıklandı

Güneş koruyucu ürünlerin sadece plajda kullanılmasının yanlış bir alışkanlık olduğuna dikkat çeken Subaşı, araç kullanırken, yürüyüş yaparken ya da açık havada zaman geçirirken de koruyucu krem sürülmesi gerektiğini ifade etti. Bulutlu havalarda bile UV ışınlarının cilde ulaşabildiğini belirten uzman, bu nedenle güneş koruyucunun her mevsim ve her hava koşulunda düzenli olarak kullanılmasını önerdi.