Güneş koruyucu ürünlerin sadece plajda kullanılmasının yanlış bir alışkanlık olduğuna dikkat çeken Subaşı, araç kullanırken, yürüyüş yaparken ya da açık havada zaman geçirirken de koruyucu krem sürülmesi gerektiğini ifade etti. Bulutlu havalarda bile UV ışınlarının cilde ulaşabildiğini belirten uzman, bu nedenle güneş koruyucunun her mevsim ve her hava koşulunda düzenli olarak kullanılmasını önerdi.
Güneşten korunmanın altın kuralları: En çok ihmal edilen bölgeler açıklandı
Yaz aylarında (UV) ışınları, cilt sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Güneş yanıkları, cilt lekeleri, mantar enfeksiyonları ve güneş alerjilerinin bu dönemde daha sık görüldüğünü belirten dermatoloji uzmanı, güneşten korunmanın günlük yaşamın her anında ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.Cemile Kurel
Güneş koruyucu kullanımında en sık yapılan hatalardan birinin ürünü gün içinde yenilememek olduğunu vurgulayan Subaşı, terleme, yüzme ve havluyla kurulanmanın koruyucu tabakayı zayıflattığını söyledi. Açık havada uzun süre kalan kişilerin güneş kremini 2-3 saatte bir yeniden uygulaması gerektiğini belirten Subaşı, kulaklar, boyun, dudaklar ve el sırtı gibi çoğu zaman ihmal edilen bölgelerin de mutlaka korunması gerektiğini dile getirdi. Bu bölgelerde uzun süreli güneş hasarına bağlı olarak deri kanseri gelişme riskinin artabileceğini ifade etti.
Güneş koruyucu tercihinde yalnızca SPF değerine odaklanılmaması gerektiğini belirten Subaşı, geniş spektrumlu koruma sağlayan ürünlerin seçilmesinin önemine dikkat çekti. Bronzlaşmanın sağlıklı bir görünümün göstergesi olmadığını söyleyen uzman, bunun cildin UV ışınlarına karşı geliştirdiği savunma mekanizması olduğunu kaydetti. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan tekrarlayan güneş yanıklarının ilerleyen yıllarda melanom riskini artırabileceğini de sözlerine ekledi.
Koruyucu önlemlerin güneş kremiyle sınırlı olmadığını belirten Subaşı, geniş kenarlı şapka ve UV filtreli güneş gözlüğü kullanımının da cilt ve göz sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.
Güneş koruyucuların doğru koşullarda saklanmasının etkinliklerini korumak açısından kritik olduğuna dikkat çeken Subaşı, yüksek sıcaklığa maruz kalan veya son kullanma tarihi geçen ürünlerin yeterli koruma sağlamayabileceğini belirtti. Geçen yıldan kalan güneş kremlerinin kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
Yaz boyunca güneşten bilinçli şekilde korunmanın yanı sıra cildin düzenli temizlenmesi ve nemlendirilmesinin de önem taşıdığını belirten Subaşı, özellikle dermatolojik işlemler sonrasında güneşten kaçınmanın cilt yaşlanmasını yavaşlatacağını ve birçok cilt hastalığının önlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.