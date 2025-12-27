Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’dan saç ve kan örnekleri alınmış önekler analiz için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Tuğyan ile Nur Ulu’nun test sonuçları belli oldu.

UYUŞTURUCUYA RASTLANILMADI

CNN Türk’te yer alan habere göre, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’dan alınan saç ve kan örnekleri Bursa Adli Tıp kurumu tarafından incelendi ve örneklerde uyuşturucuya rastlanılmadı.

Kurum tarafından hazırlanan raporda, “Yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan analiz sonucu; sistematiğimizdeki uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır” ifadesine yer verildi.