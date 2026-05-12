Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku davasında, aileden çok sert bir çıkış geldi. Abla Aygül Doku, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kritik bir noktayı gören kamera kayıtlarının akıbetini sordu ve davanın kilit isimlerinden birine ağır suçlamalar yöneltti.

"O KAMERALARI KİM SİLDİ?"

Dinar Köprüsü’nü gören Munzur Üniversitesi kameralarının geçmişte "silindiği" iddialarını tekrar gündeme taşıyan Aygül Doku, bu görüntülerin yok edilmesinin dosyadaki en büyük karanlık nokta olduğunu vurguladı. Doku, doğrudan davanın şüphelisi Zaynal Abarakov’un üvey babası Cem Tekinoğlu’na seslenerek şu soruları sordu: "Dinar köprüsünü gören Munzur Üniversitesinin kameralarını kimler sildi? Siz mi sildiniz Cem Tekinoğlu?"

GAZETECİ EMRULLAH ERDİNÇ’E TEHDİT İDDİASI

Aygül Doku’nun açıklamalarındaki en dikkat çekici detay ise gazeteci Emrullah Erdinç ile ilgili olan kısımdı. Doku, Cem Tekinoğlu’nun bu akşam saatlerinde Erdinç’i arayarak tehdit ettiğini iddia etti. Bu durumun, kardeşinin bulunmasına yönelik duyulan bir "korkudan" kaynaklandığını savunan abla Doku, şu ifadeleri kullandı: "Şayet siz silmediyseniz neden Gazeteci Sayın Emrullah Erdinç'i arayıp tehdit ettiniz bu akşam? Neden kardeşimin bulunmasından korkuyorsunuz?"

KARANLIK NOKTALAR AYDINLATILMAYI BEKLİYOR

Gülistan Doku davasında daha önce de kamera kayıtlarındaki tutarsızlıklar ve bilirkişi raporları tartışma konusu olmuştu. Abla Aygül Doku’nun bu son çıkışı, kamuoyunda davanın üzerindeki baskının artmasına ve "delillerin karartılması" şüphesinin yeniden alevlenmesine neden oldu.