Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını yeniden ele aldı. Soruşturma kapsamında JASAT personelinden oluşan özel bir ekip kuruldu.
Gülistan Doku soruşturmasında kritik aşama: Ailesinden DNA örneği alındı
Tunceli’de 2020’de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme yaşandı. Tutuklu tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in aracındaki DNA bulguları üzerine, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Doku ailesinden Diyarbakır’da DNA örnekleri alındı.
KAMERA VE DİJİTAL KAYITLAR SANİYE SANİYE İNCELENDİ
Kentteki KGYS ve PTS kayıtları detaylı şekilde toplandı. 67’si ana arter olmak üzere toplam 70 güvenlik kamerası ve yaklaşık 700 saatlik görüntü dosyaya dahil edildi. Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki hareketleri saniye saniye analiz edildi.
HTS VE PTS KAYITLARIYLA ŞÜPHELİ HAREKETLER ARAŞTIRILDI
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki görüşmeleri, telefon kayıtları ve güzergâh bilgileri HTS ve PTS verileriyle birlikte incelendi. Yeni şüpheliler dosyaya eklendi.
SORUŞTURMA CİNAYET DOSYASINA DÖNÜŞTÜ
Yapılan çalışmaların ardından dosya “kayıp” dosyasından çıkarılarak cinayet şüphesiyle genişletildi. 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde operasyonlar düzenlendi ve 17 kişi gözaltına alındı.
GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR
Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları tutuklandı. Daraltılmış baz çalışmaları sonucu elde edilen veriler, dosyada önemli deliller arasında yer aldı.
YURT DIŞI FİRARİ ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN
ABD’de bulunduğu tespit edilen Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
DNA İNCELEMESİ BAŞLATILDI
Mustafa Türkay Sonel’in aracında bulunan DNA örnekleri üzerine Gülistan Doku’nun ailesinden Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda kan, tırnak ve saç örnekleri alındı. Örnekler karşılaştırmalı incelemeye gönderildi.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI
Gülistan Doku soruşturması, 5 Ocak 2020’de Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından başlatıldı. Dosya uzun süre “kayıp” olarak yürütüldü. 2024 Haziran HSK kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun göreve başlamasıyla birlikte dosya yeniden açıldı ve JASAT destekli özel bir ekip kurularak soruşturma baştan ele alındı. Kamera kayıtları, HTS ve PTS verileri yeniden incelendi.
Soruşturma kapsamında dosya cinayet şüphesiyle genişletildi ve çok sayıda operasyon yapıldı. Aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Erdoğan Elaldı, Zeinal Abarakov ve bazı aile bireylerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı; çeşitli suçlamalarla çok sayıda şüpheli tutuklandı, bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı. ABD’de olduğu tespit edilen Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı. Dosyada incelemeler ve DNA karşılaştırmaları sürüyor.