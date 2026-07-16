Gülistan Doku için zırhlı araçların kayıtları talep edildi: Başsavcılıktan flaş talimat

Yazıda, soruşturma konusu olayda Tunceli Valiliği bünyesindeki emniyet ve jandarma birimlerine ait zırhlı araçların da olaya karışmış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak araştırma yapılması istendi. Bu kapsamda, Tunceli il merkezinde 5 Ocak 2020 tarihinde görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilerek liste halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Başsavcılık, tespit edilecek araçların resmi ve sivil plakaları, renkleri ile diğer ayırt edici özelliklerinin belirlenmesini, bu araçlarda görev yapan sürücü, araç komutanı, nişancı ve diğer personelin açık kimlik ile sicil bilgilerinin tespit edilmesini istedi. Ayrıca olay günü olay yeri ve yakın çevresinde görevlendirilen ya da geçiş hakkı bulunan zırhlı araçlara ait görev emirleri ile giriş-çıkış ve nizamiye kayıtlarının dosyaya sunulması talep edildi. Yazıda, zırhlı araçlara ait GPS, Araç Takip Sistemi (ATS) ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) verileriyle 5 Ocak 2020 günü saat 00.00 ile 23.59 arasındaki koordinat, hız ve güzergah kayıtlarının gönderilmesi, araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ile DVR cihazlarındaki görüntülerin, varsa ham halleriyle dijital ortamda iletilmesi de istendi. Bunun yanı sıra araçların seyir ve kilometre defterlerinin ilgili tarihe ait sayfalarının onaylı örneklerinin gönderilmesi, PTS, KGYS, K Noktası ve Mobese kayıtları incelenerek özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta şüpheli hareket sergileyen araçların tespit edilmesi ve güzergah analizlerinin yapılması talep edildi. Yazıda ayrıca, Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarının da belirlenerek, bu araçların zırhlı araçlarla birlikte hareket edip etmediğinin araştırılması istendi.