Amasya’nın tescilli çiçek bamyası, pazarlarda gramla satışa sunuluyor.
Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL
Çiçek bamyasının kurusu pazarlarda gramla satılıyor. Kuru bamyasının kilogramı 3 bin TL’ye ulaşırken, 100 gramı 300 TL’den alıcı buluyor. Yaş bamyasının kilogramı ise 300 TL’den satılıyor.Kaynak: İHA
Yaklaşık dört ay boyunca her sabah toplanan küçük bamyalar, ipe dizilerek kurutuluyor.
Yaş bamya pazarlarda satılırken kuru bamya yıl boyunca satışa sunuluyor.
Amasya semt pazarında kuru bamyasının kilogramı 3 bin TL’den satılıyor.
Yaş bamyasının kilogram fiyatı ise 300 TL olarak belirlendi. Kuru bamya, müşterilerin ilgisi nedeniyle 100’er gramlık paketler hâlinde de satışa sunuluyor.
Coğrafi işaretli çiçek bamyasından bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton verim bekleniyor.
Bamya, tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendiriliyor.
Konya ve Kayseri gibi illerde de önemli miktarda tüketiliyor.
Pazar esnafı Metin Kantarcı, bamyaya yörede büyük değer verildiğini söyledi.
Kantarcı, “Hızır’ın cebinden düşen bamya olarak kıymet veriliyor. Çünkü topla topla bitmiyor. Pazarda yaşının kilosu 300 TL, kurusunun ise 3 bin TL. Müşterilerimiz genelde 100 gram, 200 gram hâlinde alıyorlar.” dedi
Boğaköy’den Ali Özçelik, bu yıl bamya ekmeyi tercih ettiğini belirtti.
Sezonun bereketli geçtiğini ifade eden Özçelik, “Allah’a şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz.” diye konuştu.
Coğrafi işaretli Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği’nin hazırlanmasının da özen istediğini belirten Güven Ürgüp, bamya yemeğinin özellikle bol ekşili hâlini sevdiklerini söyledi.
Ayten Ürgüp ise bamyayı severek tükettiklerini ve şifa kaynağı olarak gördüklerini ifade etti.