Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL

Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL

Çiçek bamyasının kurusu pazarlarda gramla satılıyor. Kuru bamyasının kilogramı 3 bin TL’ye ulaşırken, 100 gramı 300 TL’den alıcı buluyor. Yaş bamyasının kilogramı ise 300 TL’den satılıyor.

Kaynak: İHA
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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 1

Amasya’nın tescilli çiçek bamyası, pazarlarda gramla satışa sunuluyor.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 2

Yaklaşık dört ay boyunca her sabah toplanan küçük bamyalar, ipe dizilerek kurutuluyor.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 3

Yaş bamya pazarlarda satılırken kuru bamya yıl boyunca satışa sunuluyor.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 4

Amasya semt pazarında kuru bamyasının kilogramı 3 bin TL’den satılıyor.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 5

Yaş bamyasının kilogram fiyatı ise 300 TL olarak belirlendi. Kuru bamya, müşterilerin ilgisi nedeniyle 100’er gramlık paketler hâlinde de satışa sunuluyor.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 6

Coğrafi işaretli çiçek bamyasından bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton verim bekleniyor.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 7

Bamya, tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendiriliyor.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 8

Konya ve Kayseri gibi illerde de önemli miktarda tüketiliyor.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 9

Pazar esnafı Metin Kantarcı, bamyaya yörede büyük değer verildiğini söyledi.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 10

Kantarcı, “Hızır’ın cebinden düşen bamya olarak kıymet veriliyor. Çünkü topla topla bitmiyor. Pazarda yaşının kilosu 300 TL, kurusunun ise 3 bin TL. Müşterilerimiz genelde 100 gram, 200 gram hâlinde alıyorlar.” dedi

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 11

Boğaköy’den Ali Özçelik, bu yıl bamya ekmeyi tercih ettiğini belirtti.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 12

Sezonun bereketli geçtiğini ifade eden Özçelik, “Allah’a şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz.” diye konuştu.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 13

Coğrafi işaretli Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği’nin hazırlanmasının da özen istediğini belirten Güven Ürgüp, bamya yemeğinin özellikle bol ekşili hâlini sevdiklerini söyledi.

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Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL - Resim: 14

Ayten Ürgüp ise bamyayı severek tükettiklerini ve şifa kaynağı olarak gördüklerini ifade etti.

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