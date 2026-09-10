Gramla satılıyor, üreticisi sevinçli: Kurusunun kilosu 3 bin TL

Kantarcı, “Hızır’ın cebinden düşen bamya olarak kıymet veriliyor. Çünkü topla topla bitmiyor. Pazarda yaşının kilosu 300 TL, kurusunun ise 3 bin TL. Müşterilerimiz genelde 100 gram, 200 gram hâlinde alıyorlar.” dedi