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Geçtiğimiz günlerce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca CHP'li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Adliyedeki işlemlerin tamamlanması sonrası Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 şüpheli tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."