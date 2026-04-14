Gram altın ve bitcoinde sert yükseliş: Gümüş, dolar ve petrol piyasasında son durum

Borsa İstanbul, küresel risklere rağmen 14 bin puan bandını korumayı başardı. BIST 100 endeksi 13 Nisan’ı hafif düşüşle kapattı. Buna karşılık altın ve Bitcoin’de belirgin yükselişler yaşandı. Dolar ve Euro yatay seyrederken, petrol fiyatları geriledi. İşte 14 Nisan 2026 sabahı itibarıyla piyasalardaki güncel tablo.
Hava Demir
Borsa İstanbul (BIST 100)
BIST 100 endeksi, 13 Nisan 2026 kapanışını 14.058,51 puan seviyesinden yaptı.
Değişim: -15,28 puan (‑yüzde 0,11)
Gün içi en yüksek: 14.099,20 puan
Gün içi en düşük: 13.842,77 puan
İşlem hacmi: Yaklaşık 10 milyar lot / 214 milyar TL
Altın Fiyatlarındaki Yükseliş
Altın, küresel risk algısıyla desteklenmeye devam ediyor:
Gram Altın: 6.850 TL
Ons Altın: 4.770 TL
Yarım Altın: 22.350 TL
Dolar Bugün Ne Kadar?
Dolar (USD/TRY): 44,70 – 44,71 TL (hafif yükseliş)
Euro Bugün Ne Kadar?
Euro (EUR/TRY): 52,60 – 52,69 TL (hafif yükseliş)
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?
Brent Petrol: 97,5 – 98 dolar /varil (düne göre ‑ yüzde 1,5 düşüş)
Gümüş Bugün Ne Kadar?
Gram Gümüş (TL): 109,00 – 109,50 TL aralığında
(Alış : 109,00 TL | Satış : 109,40 TL)
Düne göre hafif değişim (+yüzde 0,2 ila -yüzde 0,3 civarı dalgalı).
Ons Gümüş : 76,70 – 76,97 dolar
Düne göre +yüzde 1,4 - +yüzde 2 civarı yükseliş gösterdi.
Bitcoin Bugün Ne Kadar?
Bitcoin (BTC): 74.400 – 74.430 dolar (+yüzde 5 civarı güçlü yükseliş)
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.