Canlı yayında soruları yanıtlayan , küresel emtia ve iç piyasa dinamiklerini değerlendiren Bayram, yatırımcıların yüksekten mal alıp zarar etmemesi adına hayati uyarılarda bulundu.
Gram altın 7 bin lira olacak dedi tarihi açıkladı: Ekonomist Muhammed Bayram net konuştu
Ünlü Piyasalar Uzmanı Muhammed Bayram, katıldığı canlı yayında finansal piyasaların geleceğine dair çarpıcı tahminlerde bulundu. Borsa, gümüş ve yatırım analizleri yapan Bayram, gram altının 7 bin liraya geleceği tarihi ve 7 bin liradan sonra yükseleceği seviyeyi açıkladı. İşte detaylarZüleyha Öncü
"Altında Kısa Vadede 7.000 TL, Sene Sonunda 8.500 TL Kaçınılmaz!"
Gram altının şu an 6 bin 450 - 6 bin 500 TL seviyelerinde sabitlenerek bir bekleme koridoruna girdiğini ifade eden Muhammed Bayram, altındaki yükseliş potansiyelini şu sözlerle aktardı:
"Gram altın şu anda 6.450’ler, 6.500’ler seviyesinde sabit. Normalde bunun hızlı bir şekilde 7.000 TL’ye gelmesi lazım. Ama şu anda bugün içerisinde bulunduğumuz saatlerde, saat 21:00 itibarıyla Fed’in bir faiz kararı var. Bunun fiyatlanmasından dolayı altın yükselişini sabite döndürdü.
Yatırımcı bundan sonra savaşı değil, Fed’in faiz politikasını takip edecek. Fed faiz indirmeye başlarsa altın hızlıca artışına devam eder. 19’unda barış imzası atılırsa altının seyri ilk etapta 7.000 TL’dir. Sene sonu tahminimiz ise 8.500 TL civarında.
Eğer Fed beklenenden fazla, yani iki defa faiz indirirse bu rakam 8.500 TL’yi de aşabilir. Altının enflasyona karşı tutturması gereken bir endeks var ve 8.500 TL rakamı tüm yabancı kuruluşların da işaret ettiği bir seviyedir."
Gümüş Yatırımcısını Üzebilir, Kripto Paralar Bir Dolar Yakma Operasyonudur!"
Piyasadaki bazı propagandist söylemlerle vatandaşların zirve fiyatlardan gümüş ve kripto almaya zorlandığını belirten Bayram, bu enstrümanlara karşı mesafeli olunması gerektiğini vurguladı:
"Gümüşün yükselişi ve alçalışı altınla eş değer gibi görünse de gümüş yatırımcısını şu anda temkinli bir şekilde söylemek gerekirse üzebilir. Ben gümüşteki performansın altınla eş değer olmayacağını, altın kadar artmayacağını düşünüyorum. Kripto varlıklarda ise durum daha vahim; 120 dolardan 60 dolara kadar gelen tarihi bir dip süreci var.
Kripto varlık dünyada bir dolar yakma operasyonudur. Trump göreve geldiğinden beri kripto varlık, altın ve Brent petrol üzerinden dünyayı manipüle ediyor.
Kriptoların dünya paralarının yerine geçeceği söylendi ama şu an terörün finansmanının sağlandığı, organize suç örgütlerinin kullandığı bir alan haline geldiğini net şekilde görüyoruz. Bakır da manipülatif yükseliyor; bakıra veya gümüşe yatırım yapmaktansa altına yönelmek çok daha doğrudur."
5 Milyon TL'niz Olsa Ne Yapmalısınız? İşte O Sepet!
Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla, elinde nakit sermayesi bulunan vatandaşlar için şu anki yüksek faiz ve iskontolu borsa ortamında en mantıklı sepet dağılımını açıklayan Bayram, stratejisini şu rakamlarla paylaştı:
"Bugün 5 milyon liram olsa, sepetimin yarısını yani 2.5 milyon liramı en fazla getiren unsur olan TL mevduat faiziyle doldururum.
Geri kalan kısmında risk iştahım varsa borsaya yönelirim. Çünkü borsamız 14.000 seviyesinde gerçekten çok iskontolu. Önümüzde Halkbank davasının tamamen sonlanması durumu var ve CAATSA yaptırımları kaldırıldı. Bu durum, bankacılık hisselerinden başlayarak Borsa İstanbul'u mutlaka olumlu etkileyecektir.
Bu yüzden kalan paranın 1.5 milyon lirasını borsaya aktarırım. Geriye kalan 1 milyon lirayı ise şu an 6.500 TL civarında olan ve kısa vadede 7.000 TL'ye gelerek güzel bir kar marjı sunmasını beklediğim altına yatırırım."
NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.