Gram altın 7 bin lira olacak dedi tarihi açıkladı: Ekonomist Muhammed Bayram net konuştu

Gümüş Yatırımcısını Üzebilir, Kripto Paralar Bir Dolar Yakma Operasyonudur!"

Piyasadaki bazı propagandist söylemlerle vatandaşların zirve fiyatlardan gümüş ve kripto almaya zorlandığını belirten Bayram, bu enstrümanlara karşı mesafeli olunması gerektiğini vurguladı:

"Gümüşün yükselişi ve alçalışı altınla eş değer gibi görünse de gümüş yatırımcısını şu anda temkinli bir şekilde söylemek gerekirse üzebilir. Ben gümüşteki performansın altınla eş değer olmayacağını, altın kadar artmayacağını düşünüyorum. Kripto varlıklarda ise durum daha vahim; 120 dolardan 60 dolara kadar gelen tarihi bir dip süreci var.