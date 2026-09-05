Gözlerden uzak evlenmişlerdi: Ceyda Düvenci eşine aşkını böyle haykırdı

Sürpriz Nikah Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nde kıyılan mütevazi bir merasimle hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Göz alıcı bir organizasyon yerine sade bir nikahı seçen ikili, yakın çevreleriyle çekildikleri fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunarak sevincini gözler önüne serdi. Düvenci bu özel gününde beyaz tüllü ve kısa tarzda bir gelinlik giydi.

Yeni Kareler Görkemli bir düğün merasimi yerine sadece kendilerine ait özel bir anı tercih eden çiftten taze fotoğraflar peş peşe geldi. Stockholm caddelerinde objektif karşısına geçen ikilinin nikah pozları sosyal mecralarda geniş yankı uyandırdı.