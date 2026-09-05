Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, yaklaşık iki buçuk senedir birliktelik sürdürdüğü radyo programcısı Güçlü Mete ile Stockholm'de gözlerden uzak bir şekilde dünyaevine girdi.
Gözlerden uzak evlenmişlerdi: Ceyda Düvenci eşine aşkını böyle haykırdı
Stockholm’de sade bir nikahla Güçlü Mete ile hayatını birleştiren Ceyda Düvenci, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı romantik karelerle duyurdu. Ünlü oyuncunun eşine yönelik aşk dolu sözleri dikkat çekti.Mina Kaymakçı
Nikah sonrası mutluluğunu takipçileriyle paylaşan yeni evli oyuncu, eşine duyduğu derin sevgiyi de sosyal medya kareleriyle gözler önüne serdi.
“Binbir Gece”, “Maral”, “Umutsuz Ev Kadınları” ve “Sakla Beni” benzeri yapımlarda boy gösteren Ceyda Düvenci, mesleki başarılarının yanı sıra özel yaşamıyla da magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Güçlü Mete ile uzun süren beraberliğini ani bir nikahla taçlandıran ünlü isim, bu özel anlara ait yeni fotoğrafları sevenlerinin beğenisine sundu.
Daha önce 2015 senesinde meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Düvenci, sekiz yıllık bu evliliğini 2023 yılının Temmuz ayında anlaşmalı olarak bitirmişti. Ceyda Düvenci’nin Engin Akgün ile olan ilk evliliğinden 2009 doğumlu Melisa Nur Akgün adında bir kızı, Bülent Şakrak ile olan evliliğinden ise 2017 doğumlu Okan Ali Şakrak adında bir oğlu bulunuyor.
Boşanma sürecinin ardından bir müddet özel yaşamını kameralardan uzakta tutan Düvenci, sonrasında Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye adım attı.
Birlikteliklerini bir süre gizli tutmayı seçen ikili, ilerleyen süreçte aşklarını duyurarak art arda duygusal paylaşımlara imza attı.
Mutlulukları tam gaz süren ünlü çiftten adeta bomba gibi bir hamle geldi. Geçmişte parmağındaki yüzükle merak uyandıran Düvenci, nihayet dünyaevine girdi.
Sürpriz Nikah Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nde kıyılan mütevazi bir merasimle hayatlarını birleştirme kararı aldı.
Göz alıcı bir organizasyon yerine sade bir nikahı seçen ikili, yakın çevreleriyle çekildikleri fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunarak sevincini gözler önüne serdi. Düvenci bu özel gününde beyaz tüllü ve kısa tarzda bir gelinlik giydi.
Yeni Kareler Görkemli bir düğün merasimi yerine sadece kendilerine ait özel bir anı tercih eden çiftten taze fotoğraflar peş peşe geldi. Stockholm caddelerinde objektif karşısına geçen ikilinin nikah pozları sosyal mecralarda geniş yankı uyandırdı.