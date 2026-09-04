Yeniçağ Gazetesi
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Göz göre göre gelen felaket: Yolcu minibüsü açık bırakılan rögar çukuruna çakıldı: 6 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde açık bırakılan bir rögar kapağı adeta felakete davetiye çıkardı. Minibüs savrularak yoldan çıktı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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Göz göre göre gelen felaket: Yolcu minibüsü açık bırakılan rögar çukuruna çakıldı: 6 yaralı - Resim: 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki minibüsünün yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukuruna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Göz göre göre gelen felaket: Yolcu minibüsü açık bırakılan rögar çukuruna çakıldı: 6 yaralı - Resim: 2

Kaza, Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyü yakınlarında meydana geldi.

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Göz göre göre gelen felaket: Yolcu minibüsü açık bırakılan rögar çukuruna çakıldı: 6 yaralı - Resim: 3

Kamışlı köyüne ait 30 AAK 855 plakalı minibüs, seyir halindeyken yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukuruna çarptı.

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Göz göre göre gelen felaket: Yolcu minibüsü açık bırakılan rögar çukuruna çakıldı: 6 yaralı - Resim: 4

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç savrularak yoldan çıktı. Kazada minibüste bulunan A.Ö., M.O., H.O., M.Ö., S.Ö. ve E.Ö. yaralandı.

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Göz göre göre gelen felaket: Yolcu minibüsü açık bırakılan rögar çukuruna çakıldı: 6 yaralı - Resim: 5

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Göz göre göre gelen felaket: Yolcu minibüsü açık bırakılan rögar çukuruna çakıldı: 6 yaralı - Resim: 6
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Göz göre göre gelen felaket: Yolcu minibüsü açık bırakılan rögar çukuruna çakıldı: 6 yaralı - Resim: 7
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