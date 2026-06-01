Google, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele amacıyla geliştirdiği sıra dışı bir projeyle yeniden gündemde. Şirket, ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) onay alması halinde önümüzdeki iki yıl içinde Kaliforniya ve Florida’da 32 milyon özel işlemden geçirilmiş sivrisineği doğaya bırakmayı hedefliyor.
Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi
New York Post'un haberine göre plan, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) incelemesinde bulunuyor. Kurum, 5 Haziran'a kadar kamuoyundan görüş topladıktan sonra deneysel kullanım izni verilip verilmeyeceğine karar verecek.
Yetkililer, projenin onaylanması halinde sivrisineklerin hangi bölgelerde salınacağının henüz belirlenmediğini açıkladı. Araştırmacılara göre proje, Batı Nil virüsü ve St. Louis ensefalitini taşıyabilen Culex türü sivrisinekleri hedef alıyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre Batı Nil virüsü, ülkede sivrisinekler yoluyla bulaşan en yaygın hastalık olmayı sürdürüyor. Söz konusu virüsler halihazırda Kaliforniya'da kuşlar ve sivrisinekler arasında doğal olarak dolaşımını sürdürüyor. Geçen hafta Riverside bölgesinde Batı Nil virüsüne ait pozitif bir örnek tespit edildi.
Google’ın girişimi, şirketin yaklaşık on yıl önce başlattığı ve kamuoyunda çok fazla bilinmeyen Debug adlı programın bir parçası olarak yürütülüyor. Programın temel amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonlarını azaltabilecek yeni teknolojiler geliştirmek.
Projede doğaya bırakılması planlanan sivrisinekler insanları ısırmayacak. Google, Wolbachia adlı doğal olarak bulunan bir bakteriyle enfekte edilmiş erkek sivrisinekleri kullanmayı planlıyor.
Bu erkek sivrisinekler, doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde ortaya çıkan yavrular yaşamını sürdüremiyor. Böylece zaman içinde sivrisinek nüfusunun azaltılması hedefleniyor.
Uzmanlar, yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırdığını hatırlatarak, salınacak erkek sivrisineklerin bölgelerdeki ısırık vakalarını artırmayacağını belirtiyor.
EPA’nın vereceği karar, projenin Kaliforniya ve Florida’da hayata geçirilip geçirilmeyeceğini belirleyecek.
Eğer onay çıkarsa ABD’de sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadelede şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük biyolojik kontrol çalışmalarından biri başlamış olacak.