Yeniçağ Gazetesi
01 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Teknoloji Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi

Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi

Teknoloji devi Google dikkat çeken bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. ABD’li dev şirket gerekli izinlerin alınması durumunda özel işlemlerden geçmiş 32 milyon sivrisineği doğaya salacak. Söz konusu proje sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı önlem almayı amaçlıyor.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi - Resim: 1

Google, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele amacıyla geliştirdiği sıra dışı bir projeyle yeniden gündemde. Şirket, ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) onay alması halinde önümüzdeki iki yıl içinde Kaliforniya ve Florida’da 32 milyon özel işlemden geçirilmiş sivrisineği doğaya bırakmayı hedefliyor.

1 10
Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi - Resim: 2

New York Post'un haberine göre plan, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) incelemesinde bulunuyor. Kurum, 5 Haziran'a kadar kamuoyundan görüş topladıktan sonra deneysel kullanım izni verilip verilmeyeceğine karar verecek.

2 10
Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi - Resim: 3

Yetkililer, projenin onaylanması halinde sivrisineklerin hangi bölgelerde salınacağının henüz belirlenmediğini açıkladı. Araştırmacılara göre proje, Batı Nil virüsü ve St. Louis ensefalitini taşıyabilen Culex türü sivrisinekleri hedef alıyor.

3 10
Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi - Resim: 4

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre Batı Nil virüsü, ülkede sivrisinekler yoluyla bulaşan en yaygın hastalık olmayı sürdürüyor. Söz konusu virüsler halihazırda Kaliforniya'da kuşlar ve sivrisinekler arasında doğal olarak dolaşımını sürdürüyor. Geçen hafta Riverside bölgesinde Batı Nil virüsüne ait pozitif bir örnek tespit edildi.

4 10
Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi - Resim: 5

Google’ın girişimi, şirketin yaklaşık on yıl önce başlattığı ve kamuoyunda çok fazla bilinmeyen Debug adlı programın bir parçası olarak yürütülüyor. Programın temel amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonlarını azaltabilecek yeni teknolojiler geliştirmek.

5 10
Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi - Resim: 6

Projede doğaya bırakılması planlanan sivrisinekler insanları ısırmayacak. Google, Wolbachia adlı doğal olarak bulunan bir bakteriyle enfekte edilmiş erkek sivrisinekleri kullanmayı planlıyor.

6 10
Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi - Resim: 7

Bu erkek sivrisinekler, doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde ortaya çıkan yavrular yaşamını sürdüremiyor. Böylece zaman içinde sivrisinek nüfusunun azaltılması hedefleniyor.

7 10
Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi - Resim: 8

Uzmanlar, yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırdığını hatırlatarak, salınacak erkek sivrisineklerin bölgelerdeki ısırık vakalarını artırmayacağını belirtiyor.

8 10
Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi - Resim: 9

EPA’nın vereceği karar, projenin Kaliforniya ve Florida’da hayata geçirilip geçirilmeyeceğini belirleyecek.

9 10
Google milyonlarca sineği doğaya salacak: Hepsi özel yetiştirildi - Resim: 10

Eğer onay çıkarsa ABD’de sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadelede şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük biyolojik kontrol çalışmalarından biri başlamış olacak.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro