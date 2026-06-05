Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Göllerin altında yetişiyor: Tansiyonu dengeliyor ve damarları gençleştiriyor

Göllerin altında yetişiyor: Tansiyonu dengeliyor ve damarları gençleştiriyor

Ne bir kuruyemiş ne de ağaçta yetişen klasik bir kestane... Sulak alanların gizli şifası su kestanesi, yüksek lif ve potasyum gücüyle hem fırlayan tansiyonu hizaya getiriyor hem de sindirim sistemini baştan aşağı yeniliyor.

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Göllerin altında yetişiyor: Tansiyonu dengeliyor ve damarları gençleştiriyor - Resim: 1

Geleneksel kuruyemişlerden tamamen farklı olan ve sulak alanlarda yetişen su kestanesi, yüksek tansiyon ile sindirim problemleri yaşayanlar için uzmanlar tarafından önerilen ezber bozan bir sebzedir. Bol miktarda lif ve antioksidan içeren bu nişastalı besin, damarları rahatlatarak kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Ancak özellikle konserve şeklinde tüketildiğinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar mevcut...

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Göllerin altında yetişiyor: Tansiyonu dengeliyor ve damarları gençleştiriyor - Resim: 2

Posta'da yer alan habere göre, Asya mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan su kestanesi, düşük yağ oranı ve çıtır yapısıyla sağlıklı beslenmek isteyenler için harika bir alternatiftir. 100 gramında ortalama 97 kalori, 3 gram lif ve 584 mg potasyum barındıran bu şifalı besinin sağlığa katkıları şu şekilde:

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Göllerin altında yetişiyor: Tansiyonu dengeliyor ve damarları gençleştiriyor - Resim: 3

Sindirim sistemini güçlendirir

Zengin lif yapısı sayesinde bağırsak faaliyetlerini düzenler. Sindirim sürecini kolaylaştırırken aynı zamanda uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Bu özellikleri nedeniyle diyet listelerinde ideal bir ara öğün veya yemek bileşeni olarak yer alabilir.

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Göllerin altında yetişiyor: Tansiyonu dengeliyor ve damarları gençleştiriyor - Resim: 4

Kalp ve damar sağlığını korur

İçeriğindeki yüksek potasyum, vücuttaki sodyum seviyesini dengeleyerek tansiyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Bilimsel kaynaklara (Verywell Fit) göre; potasyum, lif ve antioksidanlar açısından zengin olan bu besin kalp sağlığını doğrudan destekler.

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Göllerin altında yetişiyor: Tansiyonu dengeliyor ve damarları gençleştiriyor - Resim: 5

Uzun süre tok tutar

Nişastalı yapısı ve yoğun lif içeriğiyle açlık hissini geciktirir. Kalorisi ve yağı yüksek atıştırmalıklar yerine, haşlanarak ya da yemeklere katılarak hafif bir alternatif olarak tüketilebilir.

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Göllerin altında yetişiyor: Tansiyonu dengeliyor ve damarları gençleştiriyor - Resim: 6

Hücreleri yeniler

Özellikle kabuk bölümünde yoğunlaşan fenolik bileşikler, flavonoidler ve polisakkaritler gibi biyoaktif maddeler içerir. Bu maddeler güçlü birer antioksidandır. Yine de su kestanesinin tek başına bir tedavi edici veya hastalık önleyici olarak görülmemesi, dengeli beslenmenin bir parçası olarak kabul edilmesi gerekir.

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Göllerin altında yetişiyor: Tansiyonu dengeliyor ve damarları gençleştiriyor - Resim: 7

Doğal enerji kaynağıdır

Karbonhidrat bakımından zengin olduğu için vücudun enerji ihtiyacını karşılar. Öğünlerde sebze, protein ve tahıllarla birlikte kombine edildiğinde oldukça dengeli bir beslenme tabağı oluşturur.

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Göllerin altında yetişiyor: Tansiyonu dengeliyor ve damarları gençleştiriyor - Resim: 8

Kimler tüketirken dikkat etmeli?
Önemli Uyarı: Su kestanesi genel olarak güvenli ve besleyici bir gıda olsa da, alerjik reaksiyon gösterenlerin, kronik rahatsızlığı bulunanların ve özel bir beslenme programı uygulayanların tüketmeden önce dikkatli olması gerekir.
Ayrıca taze bulamayıp konserve su kestanesi tercih edecek olanların, ürünün içerdiği tuz (sodyum) oranını mutlaka kontrol etmeleri ve yüksek tuz içeren konservelerden kaçınmaları hayati önem taşımaktadır.

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Kaynak: Diğer
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