Göllerin altında yetişiyor: Tansiyonu dengeliyor ve damarları gençleştiriyor

Geleneksel kuruyemişlerden tamamen farklı olan ve sulak alanlarda yetişen su kestanesi, yüksek tansiyon ile sindirim problemleri yaşayanlar için uzmanlar tarafından önerilen ezber bozan bir sebzedir. Bol miktarda lif ve antioksidan içeren bu nişastalı besin, damarları rahatlatarak kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Ancak özellikle konserve şeklinde tüketildiğinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar mevcut...