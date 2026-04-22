Türkiye’nin gökyüzündeki yeni gücü KAAN, kabuk değiştiriyor. İlk uçuşlarını başarıyla tamamlayan KAAN-0 prototipinden elde edilen tecrübe, şimdi çok daha gelişmiş bir model olan KAAN-1’e aktarıldı. 2026 yılına damga vurması beklenen bu yeni model, sadece bir uçak değil, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının yeni sembolü olacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak projesinde heyecan verici bir aşamaya geçildi. KAAN-0 prototipinin gökyüzüyle buluşmasının ardından, mühendisler çok daha gelişmiş özelliklere sahip olan KAAN-1 prototipi için geri sayımı başlattı.

PROTOTİP YARIŞINDA YENİ PERDE

KAAN-0'ın gerçekleştirdiği iki başarılı uçuşun ardından elde edilen veriler, üretim bandındaki diğer modellere ışık tutuyor. KAAN-1 2026 yılı içerisinde ilk uçuşunu yapmaya hazırlanıyor. KAAN-2 ve KAAN-3’ün de üretim ve montaj süreçleri hız kesmeden devam ediyor.

KAAN-0 İLE KAAN-1 ARASINDAKİ KRİTİK FARKLAR

Yeni modelde yatay stabilizatör şekil ve boyutu, motorlar arasındaki açıklık, dikey stabilizatörler boyut ve konumu, flapların boyutu ve yapısı, anten yuvaları, hava alıklarının konumu ve gövde uzunluğu değiştirilmiş halde bulunuyor. Bu gelişmeler, Türkiye'de savunma sektöründeki gelişmenin hız kesmeden devam edeceğinin sinyalini veriyor.