Yeniçağ Gazetesi
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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu'nda korku dolu hareketli anlar yaşandı. "Toys Boat" isimli gezi teknesinin mutfak bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Aralarında çocuklarında bulunduğu 115 yolcu can yeleklerini giydi denize atladı.

Kaynak: DHA
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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü - Resim: 1

Muğla’nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü - Resim: 2

Fethiye ilçesi Katrancı Koyu’nda meydana geldi. Toys Boat adlı teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü - Resim: 3

Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Teknede aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi, can yeleklerini giyip suya atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü - Resim: 4

Denize atlayan yolcuların tahliyesi için çalışma başlatılırken, bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi.

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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü - Resim: 5

Teknenin büyük ölçüde yandığı ve batmaya başladığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü - Resim: 6

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü - Resim: 7
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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü - Resim: 8
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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü - Resim: 9
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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü - Resim: 10
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Gezi teknesinde can pazarı: Alevler her tarafı sardı: 115 yolcu ölümden döndü - Resim: 11
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