Geleceğe akıllı dönüş: Yeni Renault Megane E-Tech, 2026'nın son çeyreğinde Türkiye’de

İlk kez 2022 yılında yollara çıkan ve Renault'nun yeni nesil elektrikli vizyonunu temsil eden Megane E-Tech, hızla değişen pazarda yerini sağlamlaştırmak için kapsamlı bir operasyondan geçti. Marka; dinamik tasarım, elektrikli mobilite birikimi, kullanıcı dostu teknoloji ve sadeleştirilmiş ürün yelpazesi olmak üzere dört temel alanda yaptığı geliştirmelerle iddialı bir geri dönüşe imza atıyor.